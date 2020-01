Teresa Rodríguez critica contradicciones de las derechas con el pin parental

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha criticado este sábado las "contradicciones" del Gobierno "de derechas" de Andalucía con el pin parental, ya que mientras el PP "le dora la píldora" a Vox, Ciudadanos "se encuentra en dificultades porque su electorado se entiende que es más liberal y moderado".

Rodríguez, que ha participado este sábado en la Conferencia Horizonte 2023 de Podemos Andalucía en Mollina (Málaga), se ha referido a las declaraciones del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, que defendió el derecho a decidir de los padres sobre la educación de sus hijos y aplicar el pin parental dentro del marco legal, frente a Ciudadanos, que ha afirmado que no comparte la posición de Vox.

"Lo que yo espero es que no hagamos el ridículo que ha hecho Murcia, donde se supone que lo iban a implantar y cuando se han puesto se han dado cuenta de que directamente es ilegal establecer mecanismos de censura a la leyes educativas aprobadas, no solo en el ámbito autonómico, sino estatal", ha subrayado.

En el acuerdo firmado por el PP y Cs con Vox para que este partido aprobara los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2020 hay un punto que se refiere al "establecimiento de una autorización expresa de las familias para la participación de sus hijos en actividades complementarias".

La dirigente morada ha afirmado que los derechos de los hijos están por encima de las voluntades de los padres, y que, igual que los padres y madres no pueden elegir si sus hijos aprenden o no a escribir, no se puede decir que no aprendan derechos humanos, respeto a la diferencia e igualdad de género.

Ha lamentado que si no respetamos esos derechos se pone en cuestión la felicidad de los niños a medio plazo "en una sociedad que es plural y que necesita de la igualdad y de los valores de los derechos humanos para que se desarrollen en plenitud".

Por tanto, ha incidido en que "no está la libertad de los padres por encima de los derechos de sus hijos a tener acceso una educación de calidad, tanto para aprender a escribir, como para aprender valores". EFE