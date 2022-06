Teresa Rodríguez cree que el PSOE "tiene serios problemas de credibilidad como alternativa al PP"

La candidata de Adelante Andalucía a las elecciones de 19 de junio del Parlamento de Andalucía, Teresa Rodríguez, ha lamentado este martes que el PSOE "tiene serios problemas de credibilidad en este momento para venderse como alternativa al PP, que ha hecho políticas continuistas con la última etapa del PSOE".

En declaraciones a los periodistas durante su intervención en un acto en Puerto Real (Cádiz) junto a organizaciones sindicales y el Comando Mejillón durante el que se han presentado medidas de industrialización de la formación política, Rodríguez ha destacado la importancia de "generar un cambio que se note y el cambio que se nota difícilmente viene de la mano de un partido socialista en Andalucía que no ha resuelto los problemas de Andalucía en 37 años".

En este sentido, ha establecido "dos consignas muy sencillas: si de nuestro voto depende, no van a gobernar las derechas en ningún caso, ni por acción ni por omisión va a gobernar el PP, ni por supuesto el PP con Vox, es decir, votaríamos en contra de una investidura de la derecha, pero no vamos a participar de Gobierno con el PSOE que luego nos dejen con la cara colorada cometiendo traiciones como la que han cometido con estos trabajadores y con esta planta de Airbus".

Por ello, ha afirmado que prefiere "tener las manos libres para seguir pidiéndole a los gobiernos compromiso, por ejemplo, con el sector industrial de la Bahía de Cádiz y para pedir una derogación real de la reforma laboral que, de verdad, rompa con la ficción de los contratos indefinidos".

Y es que, según ha asegurado Rodríguez, "los despidos son tan baratos que da igual que tu contrato sea propio servicio o indefinido, te van a echar igual", por lo que "hay que derogar definitivamente, como prometieron y como luchamos en la calle en su momento, la derogación total de la reforma laboral".

"Para poder decir ese tipo de cosas uno tiene que estar fuera de un Gobierno con el PSOE y aspirar a crear un Gobierno de mayoría a medio plazo que, de verdad, provoque cambios reales, porque si no lo que estamos haciendo es achicar los espacios de la izquierda y allanando el camino a la derecha y, sobre todo, a la extrema derecha, que se alimenta de los incumplimientos de la izquierda con los trabajadores y con la gente joven", ha manifestado.

En cuanto a la candidatura de Juan Espadas a presidente de la Junta, la cabeza de lista de Adelante Andalucía ha indicado que "es el mismo PSOE, una organización que ojalá cambiara, pero que tiene una estructura tan profesionalizada, con tantos cargos públicos y con tantos cargos de libre designación, que es muy difícil que haga un cambio de concepto y de concepción política, no que haga un cambio estratégico profundo".

"A mí me da la impresión de que esto ha sido un juego de la silla, es decir, en su momento todos los que eran susanistas a muerte, al día siguiente eran espadistas a muerte, y no me tengo que ir muy lejos, Irene García era de Susana a tope y luego de Espadas mortal, aquí lo que hace todo el mundo es contar los votos y ver qué es lo que conviene apoyar en las próximas primarias", ha asegurado.

"Esa es la impresión que yo tengo de lo que ha pasado en el PSOE, que no es más que un cambio de cara pero no una reflexión profunda sobre cómo el PSOE ha ido abandonando sus compromisos con la clase trabajadora en este país y, en especial y en particular, con esta tierra de Andalucía", ha finalizado la candidata de Adelante Andalucía a presidenta.