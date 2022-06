Teresa Rodríguez celebra que pueda participar en los debates a seis para "reforzar una alternativa a las derechas"

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 19 de junio, Teresa Rodríguez, ha celebrado este miércoles la decisión de la Junta Electoral de Andalucía (JEA) que valida su participación en los debates entre los candidatos a gobernar la Junta de PSOE-A, PP-A, Ciudadanos (Cs), 'Por Andalucía', Vox y Adelante Andalucía que han planteado la Radio Televisión andaluza (RTVA) y española (RTVE), y ha subrayado que, así, podrá "reforzar una alternativa a las derechas" en dichos eventos.

En unas declaraciones en Sevilla, Teresa Rodríguez se ha pronunciado así después de que se le haya comunicado a Adelante Andalucía el fallo de la resolución que la JEA ha adoptado en relación a los debates incluidos en los planes de cobertura informativa de la RTVA y la RTVE para las elecciones del 19 de junio, contra los que la coalición 'Por Andalucía' --que integra a IU, Podemos, Más País, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes-Equo-- había presentado escritos de reclamación pidiendo que se excluyera a la coalición de Teresa Rodríguez de dichos debates.

La candidata de Adelante ha acogido con "satisfacción" el acuerdo de la Junta Electoral, y ha comentado que "era de sentido común aceptar el criterio de los medios de comunicación públicos que defienden como primer principio el de la pluralidad, y la representatividad también".

De este modo, Teresa Rodríguez ha valorado "la posibilidad" que tendrá en dichos debates de "defender la idea y la propuesta que traemos a estas elecciones de una fuerza política de obediencia andaluza que va a ser clave en el próximo periodo", y cuyo conocimiento despierta "cierto interés", según ha añadido.

La candidata de Adelante ha defendido que "cuantos más debates y con más participación, mejor", así como que mientras "más organizaciones" haya para "defender sus ideas", con "mayor criterio los votantes van a tomar la decisión de participar en las elecciones".

Además, y en referencia a las reclamaciones presentadas por la coalición 'Por Andalucía' contra su participación en debates y entrevistas en cadena a los cabezas de cartel a la Junta de las principales formaciones políticas, Teresa Rodríguez ha indicado que "no entendíamos cómo era la propia izquierda la que, de alguna forma, boicoteaba nuestra presencia en los medios", que, en su opinión, serviría para "reforzar una posición de alternativa frente a las derechas de cara a la próxima legislatura".

Ha incidido en esa línea en que "no era razonable que, dentro del bloque de izquierdas, hubiera organizaciones que prefirieran que no estuviéramos, porque además eso no suponía que ellos iban a tener menos capacidad de intervención, sino al revés, es darle más tiempo y peso proporcional al bloque de las derechas" --en alusión a PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox-- "que presenta tres personas en los debates, tres espacios informativos, tres bloques de entrevistas", ha puesto de relieve.

"PEDAGOGÍA" FRENTE A LA "EXTREMA DERECHA"

A la pregunta de si la candidata de Vox, Macarena Olona, lo tendrá "un poco más difícil" en los debates por la participación de Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante ha respondido que "eso intentaré". "Ese es el reto que tengo por delante", ha añadido, y ha remarcado que su "afán va a ser hacer mucha pedagogía frente a la enorme demagogia y los bulos de los que la extrema derecha se vale para tratar de encontrar apoyos entre las clases trabajadoras en Andalucía".

"Siento como una obligación histórica más allá de estas próximas elecciones" la de "hacer frente con pedagogía a la extrema derecha", ha manifestado también Teresa Rodríguez, quien ha defendido igualmente que "lo más importante es la presencia" en los medios, por encima del dinero para hacer campaña, porque éste "se suple con buenas ideas", según ha apuntado.

Al respecto, la representante de Adelante ha dicho que en su coalición tienen "mucha confianza en las ideas que presentamos a estas elecciones, que es la de un poder andaluz", y creen que "es una idea tan potente que no necesita de muchos recursos económicos para venderse, o de muchas campañas de marketing, y lo que queríamos era poder defenderla y confrontarla con el resto de fuerzas políticas", para que el elector pueda "discernir mejor qué votar".

Teresa Rodríguez ha defendido que "lo más barato y útil" para la ciudadanía es que haya "muchos debates" en campaña, y tener así los candidatos la posibilidad de "defender nuestros programas unos con otros, confrontar ideas", porque, "a raíz de esos bloques, la gente puede seguramente tomar una decisión informada de qué votar", según ha concluido.