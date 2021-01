Teresa Rodríguez acusa a Podemos e IU de reformar el Reglamento del Parlamento "en contra" de exdiputados de Adelante

La ex coordinadora de Podemos Andalucía Teresa Rodríguez ha acusado este miércoles a Podemos e IU de "perpetrar, encabezar y dirigir" una reforma del Reglamento del Parlamento autonómico "en contra" de los diputados que, como ella y otros ocho, fueron expulsados del grupo de Adelante Andalucía, y para dar "legalidad a posteriori a la barbaridad" que, a su juicio, cometieron contra ellos en la Cámara.

En unas declaraciones difundidas a los medios este miércoles, Teresa Rodríguez ha anunciado que, por ello, los diputados expulsados de Adelante y actualmente no adscritos, van a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) ante dicha reforma del Reglamento, con la esperanza de que dicha instancia "coloque las cosas en su sitio".

La ex dirigente de Podemos ha señalado que "las fuerzas del régimen --PP, PSOE, Ciudadanos (Cs) y Unidas Podemos-- han presentado una reforma del Reglamento de la Cámara que está hecha a nuestra medida", y que contempla "barbaridades como la posibilidad de romper el principio de un diputado, un voto, para ponderar el voto de las formaciones políticas", o que "establece que un diputado que se aleje del criterio político del partido puede ser considerado tránsfuga incluso si no ha cambiado mayoría en la Cámara o no ha roto la disciplina de voto de su grupo parlamentario, simplemente por caerle mal o en desgracia a la ejecutiva o directiva del partido".

Además, la reforma planteada, según ha criticado Teresa Rodríguez, "establece una cosa propia de vándalos", como es, a su juicio, "el hecho de que el grupo parlamentario siga manteniendo el total de su asignación parlamentaria incluso si ha perdido la mayoría de los miembros de ese mismo grupo".

De esta manera, en virtud de esta reforma, según ha abundado la líder de Anticapitalistas Andalucía, el grupo de Adelante Andalucía "cobrará como si tuviera 17 diputados para su funcionamiento, pero teniendo solamente seis", cifra que extrae de restar a los actuales ocho parlamentarios con los que se ha quedado Adelante los nombres de las diputadas Maribel Mora y María García, alineadas con los diputados expulsados aunque sigan en el citado grupo, y que también se sumarán al recurso de amparo anunciado por Teresa Rodríguez, según explican a Europa Press fuentes de su entorno.

La ex líder de Podemos Andalucía ha tildado de "absoluta barbaridad" y "cacicada" la citada reforma que "han diseñado nuestros adversarios políticos en contra nuestra", al tiempo que ha opinado que es "difícilmente defendible ante la ciudadanía algo que supone directamente un robo de recursos públicos como son las dietas durante bajas, días que no hay trabajo en el Parlamento o confinamientos".

Es "un robo más a la ciudadanía, pero ahora perpetrado, encabezado y dirigido por Unidas Podemos, por Podemos e IU en Andalucía, lo cual duele mucho más", según ha sentenciado Teresa Rodríguez.