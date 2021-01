Teresa Rodríguez acusa a IU y Podemos de querer disolver Adelante Andalucía

La líder andaluza de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, ha confirmado este jueves su intención de impulsar Adelante Andalucía sin la participación de Podemos e IU, a los que ha acusado de querer "disolver" esta formación, por la que no descarta ser de nuevo candidata a la Junta de Andalucía.

Dos meses después de ser expulsada del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, junto con otros ocho diputados de esta coalición por transfuguismo, Rodríguez, ahora diputada no adscrita, ha vuelto este jueves a la actividad parlamentaria tras varios meses de baja por maternidad.

Antes de ofrecer una rueda de prensa, Teresa Rodríguez, pareja del alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha acudido al pleno extraordinario del Parlamento de Andalucía con su segunda hija, Candela, aún lactante.

En la comparecencia ante los periodistas, Rodríguez ha explicado que está a la espera de la resolución del recurso de amparo presentado ante el Tribunal Constitucional contra la expulsión de los diputados acordada por el Parlamento a instancias de Podemos e IU.

El recurso pide la suspensión cautelar de esta decisión que, en su opinión, "vulnera" el derecho de representación y participación de los expulsados y de sus votantes.

La política gaditana ha recalcado que "no renuncia" a Adelante Andalucía y que el proceso de debate abierto bajo la denominación "Andalucía no se rinde" no es el nombre de un nuevo partido sino la refundación de Adelante para impulsar un nuevo sujeto político de corte soberanista y andalucista que sea alternativa en Andalucía y tenga representación en el Congreso y la Unión Europea.

Preguntada por la posibilidad de un acuerdo futuro con Podemos e IU al margen de lo que dictamine el Tribunal Constitucional, Rodríguez ha sostenido: "Es un poco complicado. Para mi es una cuestión personal. No tengo motivos para sentarme con quienes nos han masacrado con el apoyo de la extrema derecha (por Vox y la decisión del Parlamento)".

"Ahora Podemos e IU, que son seis diputados del grupo, se han quedado con la partida económica de 17 diputados. El paso adelante no tenemos que darlo nosotros", ha esgrimido.

Rodríguez ha asegurado también que "cumplirá" con el compromiso de estar como diputada ocho años y ha dejado la puerta abierta a ser de nuevo candidata a la Junta de Andalucía bien sea por Adelante o por otra formación política si el TC no les dan la razón.

Al igual que ha hecho en otras ocasiones, Rodríguez ha avanzado que donará a una organización social los casi 9.000 euros de dietas del Parlamento, que considera "indebidas", acumuladas durante los meses de baja por maternidad.