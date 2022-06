Teresa Rodríguez aboga por la igualdad de oportunidades "nazcas en el barrio que nazcas"

La candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, Teresa Rodríguez, ha propuesto este domingo destinar inversiones básicas para que todos los andaluces tengan igualdad de oportunidades "para poder enfrentarse a la vida, nazcas en el barrio que nazcas".

Así se ha manifestado Rodríguez durante un paseo por el barrio de La Bajadilla de Algeciras (Cádiz), donde ha señalado que "llama la atención cuando la derecha se echa las manos a la cabeza y se pone en duda la meritocracia, estamos en un barrio con 27.000 habitantes que son muchísimos, un barrio que no tiene centro de salud, que no tiene parques y jardines, que el colegio no cuenta con aula matinal, que no hay posibilidad de tener presencia mínima de la administración para poner sobre la mesa derechos ciudadanos fundamentales como son el derecho a la educación, sanidad, y también empleo".

En este línea, ha asegurado que "la situación del barrio de La Bajadilla no es privativa de este barrio, es una realidad que sufren muchos barrios de Andalucía, barrios que son abandonados a veces en comarcas abandonadas y a veces en provincias desahuciadas". "No nos resignamos a que esto tenga que ser así", ha apostillado.

La candidata de Adelante Andalucía ha criticado la cultura del esfuerzo, ya que "en realidad piden un sobresfuerzo a los habitantes de algunos barrios y nosotros peleamos por igualdad de oportunidades para enfrentarse a la vida nada más nacer".

Por último, Rodríguez ha propuesto que todos los municipios y espacios urbanos de más de 20.000 habitantes cuenten con un centro de salud, especialidades y conexión ferroviaria. "A lo que aspiramos es a trabajar a brazo partío para que todos los andaluces cuando nazcan tengan las mismas oportunidades sean del barrio que sean" ha concluido la candidata a presidenta.