Teresa Ribera pide a los periodistas no "dar pábulo a rumores que no tienen sentido" sobre una crisis de Gobierno

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha pedido este viernes a los "profesionales de la comunicación no dar pábulo a rumores" sobre una hipotética remodelación del Ejecutivo "que no tienen sentido" porque la competencia pertenece a Pedro Sánchez.

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Ribera ha dejado claro que la "concentración máxima del Gobierno", trasladada por su presidente "muchas veces en público y en privado", es "encarar" la "salida" de la crisis sanitaria alcanzando la "inmunidad de grupo" y la "recuperación" económica.

"Esto es lo que nos tiene absolutamente concentrados y me parece, con respeto a los profesionales de la comunicación, que es prudente concentrarse en eso y no dar pábulo a rumores que no tienen sentido porque esas decisiones sabemos a quien corresponde y como se produce", ha explicado.

La vicepresidenta se ha expresado así al ser preguntada sobre si es cierto que el líder del Ejecutivo ha comunicado a su equipo una remodelación dentro del Gobierno después de que así haya sido publicado en varios medios de comunicación.

La propia Ribera aseguró este jueves a última hora que Sánchez se encuentra trabajando en la nueva etapa de recuperación y que le corresponde a él evaluar "cómo, cuándo y con qué equipo quiere seguir gestionándola".

Su compañera en el Consejo de Ministros, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este viernes que el Ejecutivo, con Pedro Sánchez "a la cabeza", está "centrado en acorralar al virus y acabar" con la "maldita pandemia" a través de la "campaña más importante" de España, la de la vacunación.