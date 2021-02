DIRECTO | Tercera noche de disturbios en Barcelona por la detención del rapero Pablo Hasél

24:42h | Asistentes a las protestas en Barcelona arrojan diversos objetos a los agentes de policía.

21:36h | En Barcelona, los manifestantes no solo han quemado contenedores y han arrojado piedras, botellas y pirotecnia contra los Mossos d'Esquadra, sino que también han atacado la fachada de la sede de El Periódico de Cataluña.

21:34h | El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha tachado de "desproporcionada" la actuación de las unidades antidisturbios de la Policía Nacional en los actos de protesta por la detención del rapero Pablo Hasél y ha advertido de que esas intervenciones solo hacen que crezca "la crispación social".

21:30h | "Diversos grupos violentos están haciendo barricadas y quemando contenedores" en la avenida Cataluña, en Tarragona, tal y como han informado los Mossos d'Esquadra.

21.19 h A Tarragona, a l'avinguda Catalunya, grups de violents estan fent barricades i cremant contenidors. Tallen la via en els dos sentits de la marxa. Per seguretat, no us hi apropeu pic.twitter.com/EgXuwVOBUi