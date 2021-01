El tercer grado a los presos del procés podría rozar la prevaricación

El recurso corresponde a la Fiscalía Provincial de Barcelona, que ya lo estudia, y se presentará ante el juez de Vigilancia Penitenciaria. Si lo admite se revocará el tercer grado, y si lo mantiene, el recurso se presentará ante el Supremo, ante el tribunal sentenciador. Pero el tiempo de los plazos procesales permitirá a los condenados por el Procés hacer la campaña electoral, señalan a COPE fuentes fiscales.

En diciembre, el 4 de diciembre, la Sala de Manuel Marchena, revocó el tercer grado por prematuro. Ninguno había cumplido la mitad de la condena, ni siquiera la cuarta parte, y sus condenas son elevadas, de 9 a 13 años. El Supremo explicaba que hacía falta una justificación forzada porque era excepcional. Y el proceso de reinserción no estaba relacionado con los delitos cometidos, sedición, y para algunos en concurso con malversación. No fueron condenados por su ideología independentista, no fueron condenados por perseguir la independencia de Cataluña. “Nadie está en prisión por sus ideas políticas”, decía la Sala. Y advertía a la Generalitat de que la administración penitenciaria no puede convertirse en una “extravagante tercera instancia”.

Este tercer grado podría rozar la prevaricación, nos dicen fuentes fiscales. Recuerdan su petición en sentencia de la aplicación del período de seguridad, el artículo 36.2 del Código Penal, que establece que el condenado a más de 5 años de cárcel no podrá ser clasificado al tercer grado hasta que cumpla la mitad de la condena. La Sala no lo concedió porque no es de su competencia, explicó. Corresponde al régimen penitenciario, en el que no puede irrumpir sin un pronóstico de evidente peligrosidad.