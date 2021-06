El tercer aniversario de Sánchez como presidente llega en su peor momento y otras noticias que debes conocer

1. Sánchez cumple tres años de presidente en un mal momento: cuestionado y con las encuestas en contra

Europa Press





Se cumplen tres años de la llegada al Palacio de la Moncloa de Pedro Sánchez, después de salir victorioso de una moción de censura en el Congreso de los Diputados contra Mariano Rajoy que supuso un punto de inflexión en nuestra democracia. El candidato socialista conseguía los apoyos suficientes para derrocar al Partido Popular, después de que el PNV decidiese cambiar de bando y dar el apoyo al partido de la calle Ferraz.

Marruecos acusa a Sánchez de escudarse en la inmigración para justificar la crisis diplomática

Alberto Ortega / Europa Press



El Ministerio de Exteriores marroquí ha salido este lunes al paso de las declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándole de usar el tema migratorio "como pretexto" puesto que en ningún momento Marruecos se ha referido a este asunto y ha dejado claro que este no es el motivo de la actual crisis diplomática.

Fernando Simón abre la puerta a dejar de usar mascarillas al aire libre "a finales de junio o julio"

EFE/ Javier López





El Ministerio de Sanidad ha considerado este lunes que es "factible" poder relajar el uso de mascarillas en exteriores a mediados o finales de junio "y con mucha probabilidad" a principios de julio si la evolución epidemiológica y la cobertura vacunal continúan al ritmo actual.

Iñaki García, en TRECE: "Todavía no hemos conseguido libertad plena, se piensan que las calles son suyas"

Vídeo





El propio Iñaki García ha atendido la llamada de 'El Cascabel' de TRECE, donde ha dado más detalles sobre cómo ocurrieron los hechos: "Los hechos ocurrieron el pasado sábado hacia las 8 de la tarde, ocurrieron en una calle bastante transitada de Vitoria, y se acercan tres personas y directamente me preguntan que si soy del PP. La intencionalidad estaba clara, yo respondo que sí, y me dicen que me tengo que marchar, que no puedo estar, me tiran un vaso de cerveza y al levantarme y decirles que no me marchaba me llevo un tortazo".

Del Bosque, en COPE: "Raúl puede entrenar a cualquier equipo; ¿por qué no va a estar preparado?"

Audio



El ex seleccionador español Vicente Del Bosque reconoció, en El Partidazo de COPE que "después de 18 años de mi salida del club, no tengo mucho que decir", sobre la carta que escribió Zinedine Zidane de despedida del Real Madrid. "Más que leer la carta esta mañana, he escuchado opiniones. Tendrá sus razones, pero me resulta imposible juzgar. Tenéis que ser vosotros y ellos aclarar cada posición".