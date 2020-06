La tentadora oferta de Herrera a Belén Esteban, entre lo más leído de este lunes

1.- La tentadora oferta de Herrera a Belén Esteban tras su 'trifulca política' con Jorge Javier

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez han protagonizado el rifirrafe más mediático del fin de semana después de discutir en pleno directo de "Sábado Deluxe" sobre la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus. La "princesa del pueblo" regresaba al plató del programa después de más de cien días de confinamiento en casa. “El sector sanitario lo ha pasado mal y el gobierno no ha estado a la altura”, dijo Esteban. Herrera ha hablado sobre este momento tan polémico. Una oyente le ha preguntado si ficharía a Belén Esteban para su programa. Herrera ha sorprendido a todos con su respuesta: "¡Ya quisiera yo! Pero tiene exclusiva con Telecinco. A mí me entusiasmaría. Defendió su posición con vehemencia y me lo pasé muy bien viendo lo que vi", ha dicho.

Vídeo

2.- Herrera: “Está en marcha una operación política para denigrar y debilitar a la Corona, y todo vale”

En su monólogo de este lunes, Carlos Herrera ha analizado la campaña que se está llevando a cabo contra la Corona, para debilitarla y denigrarla. "Un periodista del Telegraf, que es el mismo que publica en un digital español poco dado a la ecuanimidad, que es el 'Huffington Post', ha publicado la enésima intentona de esta 'Mata Hari' de saldo, que es Corinna Larsen, de desprestigiar a la Corona. Ahora dice que los actuales Reyes se fueron de viaje de novios en 2004 gracias a un regalo de Don Juan Carlos y a un empresario amigo de la Familia Real, lo cual es, hasta ahí, pues nada relevante porque aunque algunos les parezca increíble, es bastante habitual que los padres paguen estas cosas a los hijos, pague la boda o paguen el viaje de bodas", ha señalado el comunicador.

Vídeo

3.- La petición de Expósito al Gobierno: “La Historia de España se escribe con mayúsculas”

Ángel Expósito ha analizado en su videoblog de este lunes el vandalismo consistente en destruir estatuas de personajes históricos que son considerados por ciertos colectivos como racistas. “Contra tanto ignorante y contra tanto estúpido hispanófobo. Esa es la nueva palabrita de moda. Comparar la historia del mundo con los parámetros actuales es un auténtico absurdo, pero es que la historia del mundo va de la mano de la historia de España y viceversa. Llama la atención, con las tropelías que hicieron los belgas en África, los franceses… Las barbaridades que hicieron los ingleses en la India. ¡Y no te digo con los indios en Estados Unidos!”, ha señalado el comunicador.

Vídeo

4.- Óscar Puente afirma que España "puede dar gracias" de que ahora gobierne el PSOE

El portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha afirmado este lunes en Ávila que España "puede dar gracias" de que en un "momento tan complicado" sea el PSOE el que este "al frente" del Gobierno de España, especialmente los trabajadores y personas más vulnerables. Puente ha pronunciado estas palabras durante la inauguración de la exposición "140 años de progreso", que repasa la historia del PSOE en imágenes y cuya apertura estaba prevista el pasado 12 de marzo y fue pospuesta por la crisis sanitarias de la Covid-19.

5.- El ministro de Universidades admite que la subida de las becas es "ridícula"

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha asegurado que con la subida de 100 euros en las becas para los universitarios y otros cien en las de movilidad el Gobierno "no se ha arruinado" y ha afirmado que esas cantidades, que pueden ser importantes para los estudiantes, son "ridículas" en comparación con las subvenciones que reciben algunos sectores industriales.