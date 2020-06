La tentadora oferta de Herrera a Belén Esteban, entre los cinco vídeos más vistos de la semana en COPE.es

1.- La tentadora oferta de Herrera a Belén Esteban tras su trifulca política con Jorge Javier

Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez han protagonizado el rifirrafe más mediático del fin de semana después de discutir en pleno directo de "Sábado Deluxe" sobre la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus. La "princesa del pueblo" criticó la gestión de la pandemia por parte del Ejecutivo, lo que no gustó al presentador de Mediaset. Carlos Herrera ha hablado sobre este momento televisivo tan polémico. Una oyente le ha preguntado si ficharía a Belén Esteban para su programa. Herrera ha sorprendido a todos con su respuesta: "¡Ya quisiera yo! Pero tiene exclusiva con Telecinco. A mí me entusiasmaría. Defendió su posición con vehemencia y me lo pasé muy bien viendo lo que vi", ha dicho.

2.- El padre de Monedero, en COPE: "Abascal y Franco tenían el mismo problema: amaban a España por encima de todo"

Salvador Monedero, padre de Juan Carlos Monedero, uno de los principales fundadores de Podemos, es una persona con una ideología muy diferente a la de su hijo. A sus 88 años, con mascarilla y todas las medidas de seguridad, sigue activo y abriendo cada día su bar situado en el barrio de Moncloa. Con él hemos podido sentarnos a hablar para conocer sus impresiones sobre cómo está siendo su regreso a la "nueva normalidad" y también conocer cuáles son sus impresiones sobre la actualidad política y social que rodea a nuestro país.

3.- Herrera: “Permitieron el mayor contagio de Europa con su imprevisión y su sectarismo”

Carlos Herrera ha analizado esta semana la situación en la que nos encontramos tras el estado de alarma, donde solo Pedro Sánchez y su Gobierno "sí salen más fuertes", ha srgumentado. También ha criticado a este Ejecutivo que "se dedica ahora a asustarnos con segundas oleadas de coronavirus de las que no da dato ninguno".

4.- Herrera: “Está en marcha una operación política para denigrar y debilitar a la Corona, y todo vale”

Carlos Herrera también ha hablado del homenaje a las víctimas de Covid que será el próximo 16 de julio. También ha explicado la "nueva normalidad" en la que hemos entrado y los cambios que supone. Y por último ha opinado sobre el ataque a la Corona.

5.- Herrera: “¿Se está tomando el Gobierno en serio lo de multar a la gente que va sin mascarillas?”

Por último, Carlos Herrera ha hablado de los nuevos rebrotes y los retrocesos a la fase 2 en algunas comunidades. Ha mandado un aviso a los jóvenes en cuanto al uso que hacen de la mascarilla y, en consecuencia, al Gobierno. Se ha preguntado si "se está tomando en serio lo de multar a esta gente".