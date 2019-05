El PP ha tenido primera toma de contacto con Cs y Vox para abordar pactos

El PP ya ha mantenido esta semana una primera toma de contacto con representantes de Vox y de Ciudadanos, por separado, de cara a las negociaciones para configurar gobiernos en las comunidades autónomas y ayuntamientos donde sumen para evitar que gobierne la izquierda.

Por el momento no ha habido conversaciones formales, pero sí llamadas de teléfono y algún encuentro en el Congreso, según ha podido saber EFE, en los que ha participado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, quien integra el comité negociador que han establecido los populares para estos acuerdos.

Por parte de Vox, habría sido su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha mantenido estos contactos previos.

Ayer el propio presidente de Vox, Santiago Abascal, confirmó que ya había hablado con el líder del PP, Pablo Casado, pero no con el de Ciudadanos, Albert Rivera.

Estas toma de contacto no han supuesto el inicio de las negociaciones para las que aún no hay una fecha determinada, aunque algunas fuentes apuntan a que no comenzarán de manera oficial hasta la semana que viene.