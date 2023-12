El Tenerife Music Festival vende 15.000 entradas en 24 horas

La primera edición del Tenerife Music Festival, evento que tendrá lugar los días 8 y 9 de junio de 2024, contará con la presencia de Marc Anthony, Mikel Izal, Rozalén, La Oreja de Van Gogh, Delaporte, Efecto Pasillo, Real El Canario y St Pedro, y en 24 horas ha logrado vender 15.000 entradas.

El evento, que nace con el objetivo de convertirse en un referente festivalero a nivel mundial, se desarrollará en el puerto de Santa Cruz de Tenerife e incorporará algunos artistas que irán desvelando las productoras organizadoras del Festival, newEvent y Farra World, a lo largo de las próximas semanas.

El acto de presentación realizado hoy viernes contó con la presencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez; el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Suárez; el presidente de Fauca, Abbas Moujir; y los representantes de Farra World y newEvent, Alexis González y Leo Mansito.

Rosa Dávila indicó que el Cabildo se une "a dos grandes promotores para convertir Santa Cruz en el referente de la música en Tenerife y en Canarias". "Este festival tendrá una importancia muy alta para dinamizar la economía. La unión de las administraciones y la iniciativa privada ha sido fundamental para que sea posible y gracias a ello el Festival, que nace con vocación de permanencia, cuenta con un cartel muy potente", resaltó la presidenta.

José Manuel Bermúdez mostró su agradecimiento a todas las partes y destacó que la colaboración entre administraciones ha hecho que Santa Cruz disponga de un sitio para celebrar conciertos de gran formato, y se mostró convencido de que será un éxito, mientras que Pedro Suárez indicó que la Autoridad Portuaria "se vuelca en este evento por una cuestión de responsabilidad social". "Esta es una forma de generar economía y riqueza para Santa Cruz", añadió.

Carmen Pérez dijo que para Santa Cruz es un honor acoger este tipo de eventos: "Santa Cruz está de moda. Es importante seguir trabajando en líneas estratégicas para promocionar la ciudad. Este tipo de evento nos dan relevancia y generan economía".

Por su parte, Abba Moujir indicó que el Tenerife Music Festival "tendrá un efecto multiplicador dentro de todo el sector comercial, suponiendo un beneficio para la restauración, el comercio y la planta alojativa".

Los promotores Alexis González y Leo Mansito agradecieron a las instituciones su implicación para poder sacar adelante un evento de estas características: "La vocación del festival es permanecer en el tiempo, convirtiéndose en un icono para Tenerife. En 24 horas se han vendido 15.000 entradas y estamos trabajando para seguir incorporando artistas de primer nivel".

CARTEL DEL FESTIVAL.

Tenerife Music Festival tiene un cartel de lujo y traerá a la isla al puertoriqueño Marc Anthony, ganador de tres premios Grammy, quien hará cantar y bailar al público asistente con temas como 'Vivir mi vida', 'Ahora quién' o 'Tu amor me hace bien'. Además, el navarro Mikel Izal, ex vocalista del grupo Izal, aterriza en Tenerife para presentar su primer trabajo en solitario 'El miedo y el paraíso', un viaje emocional que comienza con 'El miedo', pasa por 'El grito', 'La fe', 'La gula' o 'La rabia', y acaba en 'Lo bueno' y 'El paraíso'.

La cita también contará con la presencia de la cantautora albaceteña y referente del pop español, Rozalén, quien presentará su nuevo disco, del que ya ha adelantado el single 'Lo tengo claro', que se ha convertido en superdial y en uno de los más escuchados del momento. No faltarán tampoco algunos de sus clásicos como 'Girasoles' o 'La Puerta Violeta'.

La banda donostiarra La Oreja de Van Gogh formará parte también de la primera edición del Tenerife Music Festival. Durante su actuación, el público asistente podrá disfrutar de algunos de sus éxitos como 'Cuídate', 'Rosas', 'Dulce Locura' o 'La Playa', así como de los temas de su último disco titulado 'Un susurro en la tormenta' y del noveno disco de estudio que lanzarán en 2024.

Otra de las bandas que participará es Delaporte, un dúo ítalo-español que se ha convertido en un referente mundial de la música electrónica y del electro-pop. En este sentido, Sandra Delaporte y Sergio Salvi presentarán su último trabajo discográfico 'Las Montañas', y deleitarán al público con algunos de sus éxitos como 'Cariñito', 'Ni un beso', 'Pantera' o 'Ángel caído'.

En el Tenerife Music Festival no faltará la música hecha en Canarias, contando con la buena onda de Efecto Pasillo, que presentará su último trabajo discográfico 'Los Reyes del Mambo', en el que cuentan con colaboraciones de artistas como Maikel de la Calle o Bombai. Un directo festivo y optimista en el que el grupo canario mezclará sus nuevos temas con grandes éxitos de su carrera como 'Cuando me siento bien', 'Pan y mantequilla', 'No importa que llueva' o 'Carita de buena'.

Otro de los artistas que se suma a esta edición es el tinerfeño St Pedro, quien fue finalista de La Voz en 2017 y está participando en la última edición del Benidorm Fest, con el objetivo de representar a España en Eurovisión. El cantante, quien ha colaborado con artistas como Alizzz, subirá al escenario para ofrecer los temas que componen el nuevo disco en el que se encuentra trabajando, y en el que mezcla ritmos latinos, pasando desde la balada hasta la salsa y el merengue.

El funk, el hip-hop, la salsa y la electrónica de Real El Canario harán bailar al público presente en esta I edición del Tenerife Music Festival, gracias a temas como 'Ven pa mi casa', 'El Percal', 'Orgullo siempre', 'Felicidad' o 'Carpe Diem'.