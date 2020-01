Cs no teme división interna y apuesta por Arrimadas para unir todas las voces

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha asegurado que no le preocupa nada la posibilidad de "división" interna a causa de las últimas decisiones de la gestora y ha afirmado que Inés Arrimadas, aún por confirmar su liderazgo, "va a unir a todas las voces de este partido".

Bal, ha respondido así en el Congreso, a las duras críticas del vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, por los ceses de algunos dirigentes naranjas y otros nombramientos inesperados decididos por la gestora, que no ha descartado dar el paso para competir con Arrimadas.

"No me preocupa nada la división porque Arrimadas entiendo que es la líder y que va a seguir con las riendas. Es una persona de unión", ha subrayado.

De Igea ha dicho que le tiene "un gran respeto" y que ha hecho una labor "magnífica" en la formación.

Tras insistir en que Ciudadanos "funciona dentro de los más elevados estándares de democracia interna", Bal no ha entrado a analizar las últimas decisiones de la gestora porque él no forma parte de esta dirección provisional y se ha enterado de los cambios por los medios de comunicación.

En esta misma situación está Arrimadas, ha dicho, que al no ser miembro de este órgano no participa de la toma de decisiones y cree que tampoco ella estaba al corriente de los ceses y nombramientos que se decidieron en la reunión que la gestora tuvo el lunes, pero que no se hicieron públicos hasta ayer.