Tellado (PP): el PSOE "aspira a mantener el poder a través de una amnistía a golpistas"

Defiende que "hay motivos para la protesta"

El vicesecretario general de Organización del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que el PSOE "aspira a mantener el poder a través de una amnistía a golpistas" y ha criticado que pretenda llamar golpista al expresidente del Gobierno José María Aznar, tras las declaraciones de la ministra Isabel Rodríguez, que le acusó de comportamiento golpista.

"Creo que es una falta de respeto y lamentablemente alguien ya debería haber desautorizado a la ministra portavoz", ha dicho este jueves en declaraciones a periodistas en Barcelona junto al líder de los populares en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

Tellado ha sostenido que "si el PSOE acepta las condiciones que le está marcando (Carles) Puigdemont para votar a favor de la investidura", Pedro Sánchez estará traicionando, según él, a los pilares de la democracia y a los votantes socialistas.

Además, ha afirmado que una amnistía es inconstitucional porque sería "reconocer que España no es una democracia plena, que en España la justicia no es justa y que en España no hay separación de poderes".

"Me niego a aceptar cualquier marco que establezca que la amnistía es legal, que es posible, porque eso es creer que nuestra democracia no es una democracia con plenas garantías para todos", ha asegurado.

HABLAR CON JUNTS "YA NO TIENE SENTIDO"

Preguntado por conversaciones del PP con Junts para la negociación de la investidura, Tellado ha respondido que "la realidad de los hechos ha hecho que esas conversaciones carezcan de sentido".

El vicesecretario general de organización ha asegurado que "ya no tiene sentido hablar nada con Junts" desde que el expresidente de la Generalitat y eurodiputado Carles Puigdemont estableció que sus reivindicaciones son una amnistía y un referéndum.

DANIEL SIRERA: NO SE NEGOCIÓ CON JUNTS

Daniel Sirera ha dico que ha hablado con concejales de Junts en Barcelona y les ha preguntado "qué estaban pidiendo para la investidura y para la Mesa del Congreso", pero ha negado haber recibido ningún mandato del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para negociar con Junts.

"Si la pregunta es si existió negociación con Junts, le puedo asegurar que no", ha añadido Sirera.

MANIFESTACIONES CONTRA LA AMNISTÍA

En cuanto la marcha convocada por Societat Civil Catalana (SCC) en Barcelona y el acto del PP en Madrid contra la amnistía, Miguel Tellado ha asegurado que "en la calle hay un clamor social ante lo que pide Puigdemont".

"Hay motivos para la protesta", según Tellado, y ha asegurado que ningún gobierno democrático debería cuestionar que el clamor ciudadano se pueda expresar públicamente en un acto cívico y pacífico en la calle.

Para él, la crítica a la protesta es "una conducta más propia de un gobierno autocrático que de un gobierno democrático".