Tellado acusa a Sánchez de "prostituir" la democracia vulnerando la igualdad de ciudadanos

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "prostituir" la democracia española vulnerando la igualdad de los ciudadanos ante la ley con la aprobación en el Congreso de la ley de amnistía, en una "mera operación mercantil".

Tellado, que ha atendido a los medios de comunicación antes de asistir a la mascletà de la plaza del Ayuntamiento de València, ha afirmado que Sánchez "ha permutado" siete votos, los de su investidura, a cambio de "la impunidad" para una serie de políticos que están pendientes de rendir cuentas a la Justicia, y "ha vulnerado" el principio de la separación de poderes.

El portavoz popular ha mostrado su confianza en que el Tribunal de Justicia Europeo no acepte "el chantaje independentista" ante el que el PSOE "ha claudicado"; frente a ello, el PP seguirá luchando contra "esta aberración jurídica" en la calle, desde las instituciones y también desde la Justicia española y comunitaria.

Tellado ha criticado "la tomadura de pelo" del Gobierno, que ha pasado de decir que los presupuestos de 2024 iban a ser "inmediatos" a que está trabajando en las cuentas de 2025, si bien ha considerado que es "lo menos grave" que ha hecho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las últimas horas.

"No tenemos presupuestos este año y eso pone de manifiesto que no hay nadie al frente del Gobierno; que el Gobierno no tiene claro cuáles son las prioridades, dónde hay que invertir y, por tanto, lo único que va a hacer durante estos años es habitar en la Moncloa", ha lamentado.

Es "una situación tremendamente grave en una democracia moderna y madura" en la que quien manda no es Sánchez sino "(Oriol) Junqueras y (Carles) Puigdemont", que no están en las Cortes Generales, y quien "obedece" es el presidente del Gobierno, ha añadido.

Tellado ha opinado que cuando los ciudadanos puedan volver a votar, le darán al país "la estabilidad que le ha sido robada" porque los asuntos fundamentales están "desatendidos" por "no haber nadie" en el Gobierno, que aplica "el manual de resistencia, resistir para mantenerse en el poder, no para gobernar ni para resolver los problemas de los ciudadanos".