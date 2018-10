Teixidó: “Puigdemont quiere el debilitamiento de ERC”

En declaraciones al programa Converses de COPE Catalunya y Andorra, el presidente de Lliures, Antoni Férnandez Teixidó, ha asegurado que se ha abusado del Parlament y ha hablado de las fisuras de las fuerzas independentistas apuntando que “cuando Puigdemont vea que la correlación de fuerzas con ERC le es favorable, convocará elecciones”. En este sentido, ha insistido en que “estos días hemos asistido a un intento de complicarle las cosas al presidente del Parlament, Roger Torrent, entre otras cosas porque podría ser el candidato de ERC” en unas hipotéticas elecciones autonómicas. Teixidó considera que Puigdemont está forzando el debate de estas semanas porque “quiere el debilitamiento de ERC”.

El político tiene claro que “el catalanismo excluyente ha llevado este país al límite” y argumenta que por ese motivo “es necesaria una formación con una ideología catalanista renovada, imponiendo un nuevo proyecto y contando con gente joven”. El dirigente califica a su partido de catalanista pero no independentista, “haciendo política desde un perfil propio para poder hablar con nuestros amigos españoles y a la vez mantener una tradición política que no se puede borrar”

En referencia a los últimos acontecimientos en el Parlament y hablando de la posible moción de censura que Ciudadanos podría presentar con la pérdida de la mayoría independentista en la cámara, Teixidó ha comentado que “Arrimadas prefiere ir a elecciones porque sabe que una moción de censura no prosperaría. Aunque sería una buena oportunidad para tener un debate a fondo en el Parlament de Catalunya”. Aun así, el dirigente tiene claro que si de él dependiera “no lo dudaría porque intentaría poner al independentismo al límite de sus contradicciones”.

"Arrimadas prefiere ir a elecciones porque sabe que una moción de censura no prosperaría"

Preguntado por la candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona, Teixidó ha dicho que “podemos confiar en un alcalde que quiere mejorar Barcelona, lo intentará y lo puede conseguir; que seguro que quiere derrotar a Ada Colau; que seguro que quiere derrotar al independentismo; ¿pero será un alcalde con el que podamos identificar el catalanismo?”. El presidente de Lliures comenta que solo Valls puede quitarse el velo de estar bajo la potestad de Ciudadanos.

Con respecto al proyecto político de Lliures, ha afirmado que se trata de un partido “catalanista, humanista y liberal”. Una iniciativa “transversal” que contaría con el apoyo del PSC de Miquel Iceta. Fernández Teixidó es consciente que Lliures es un proyecto “modesto” y aun tierno, por su corto recorrido: la formación celebró su congreso fundacional hace poco más de un año, en junio de 2017. Sin embargo considera que es una iniciativa que ya cuenta con centenares de militantes “bien organizados”, y que ha conseguido adoptar un gran “dinamismo” en poco tiempo

El perfil del militante de Lliures es una persona “indiscutiblemente catalanista, no independentista”. Alguien que entienda que la política desde Cataluña debe hacerse en base al buen entendimiento con España. “Soy un político catalanista y siempre he querido que Cataluña tenga una relación de cordialidad con nuestros colegas de España, porque una parte de este país también es nuestra”, ha añadido al respecto. Una idea que considera “se puede sincronizar con lo que creen millones de españoles que pueden ver con simpatía la carta” que presenta el partido.

El ex convergente y ex conseller de la Generalitat cree que lo más importante ahora para el catalanismo político es “hacer que la gente entienda que las decisiones locas para solucionar problemas complejos no consiguen llegar a ningún sitio”, en referencia al rumbo que ha tomado el Procés secesionista.

Precisamente Fernández Teixidó ha explicado que los populismos en Europa “triunfan porque presentan soluciones simples a problemas complejos”, pero que en el fondo son movimientos “con líderes políticos dispuestos a utilizar esta situación para el provecho del partido y de su liderazgo”. Y justo el cometido de Lliures pretende ser que no se repita este esquema en Cataluña con figuras como Carles Puigdemont. Como alternativa, apuesta por un proyecto político “con larga experiencia y tradición, con un balance preciso del procés, así como de los errores que se han cometido”. En definitiva, un recorrido que, afirma Fernández Teixidó, permite garantizar que “no se repetirán” los fallos cometidos por el independentismo.