El techo de gasto será récord en 2022 con 196.142 millones y un 5% de déficit

Madrid, 27 jul (EFECOM).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un techo de gasto para 2022 de 196.142 millones de euros, ligeramente por encima del inicialmente aprobado para 2021 (196.097 millones), lo que supone un nuevo máximo histórico, con una previsión de déficit público del 5 % del PIB.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que este "histórico" límite de gasto no financiero, un paso clave hacia el futuro Presupuesto de 2022, fortalecerá los servicios públicos e impulsará el cambio de modelo productivo "de la mano del Plan de Recuperación".

El Consejo también ha establecido la referencia de déficit para 2022, del 5 % del PIB, igual que se comunicó a Bruselas en abril y 3,4 puntos menos de lo que se espera un 2021.

Al igual el año pasado, el Gobierno ha solicitado al Congreso que "vuelva a apreciar que existe una pandemia" y, por lo tanto, se dan las condiciones para activar el artículo de la ley de estabilidad que permite no fijar objetivos, sino simplemente una referencia.

Aunque no cambia la referencia de déficit global, sí lo hace el reparto de déficit por subsectores, que en el caso de la administración central asciende al 3,9 % del PIB (cuatro décimas más de lo estimado en abril) para asumir un mayor impacto de la pandemia.

En cambio, el déficit previsto para la Seguridad Social baja al 0,5 %, tres décimas menos, ya que el Estado avanzará en la asunción de "gastos impropios" de este subsector con el objetivo de garantizar la sostenibilidiad del sistema de pensiones y que estas se puedan actualizar confirme al IPC.

Montero ha detallado que esta transferencia a la Seguridad Social ascenderá a 18.396 millones de euros, un 32 % más que el ejercicio anterior, como parte del "compromiso de que el Estado asuma los gastos impropios de la Seguridad Social", cifrados en unos 22.000 millones de euros, a lo largo de la legislatura.

La referencia de déficit para las comunidades autónomas se mantiene en el 0,6 % y la de las corporaciones locales, en equilibrio presupuestario, algo que se abordará mañana en la Conferencia de Política Fiscal (CPFF) y Financiera y la Comisión Nacional de Administraciones Locales (CNAL).

A pesar de que no hay objetivos vinculantes, eso "no implica que no exista una responsabilidad" y una apuesta por la consolidación fiscal y presupuestaria, ha aclarado la titular de Hacienda.

TECHO DE GASTO

La ministra ha señalado que el aumento del techo de gasto es compatible con la reducción del déficit gracias a la previsión de crecimiento económico, que elevará un 4,6 % los ingresos tributarios totales, y a que los fondos europeos son "neutros" para el presupuesto, ya que computan en términos de contabilidad nacional, con independencia del calendario de pagos -España recibirá 18.000 millones en 2022, frente a los 19.000 de este año-.

El techo de gasto una vez descontados los fondos europeos es de 169.787 millones, un 0,7 % más.

El techo de gasto de 2022 incorpora 25.622 millones para el Plan de Recuperación, un 2,5 % más, y 733 millones de React-EU, frente a los 2.436 millones de 2021 (ya que el Estado solo computa la parte destinada a Sanidad, que este años ha sido más elevada para hacer frente a la pandemia).

De esta manera, el impacto global de los fondos será menor el próximo año.

Montero ha subrayado que la aprobación del techo de gasto -que no necesita pasar por las Cortes- constituye un segundo hito, tras la orden ministerial publicada en junio, para la elaboración de los futuros Presupuestos de 2022, que el Ejecutivo quiere aprobar "en tiempo y forma", lo que supone que lleguen al Congreso antes del final de septiembre.

La orientación de estos Presupuestos, ha añadido, será consolidar el crecimiento económico y lograr un modelo más productivo, feminista, ecológico y "justo socialmente", por lo que ha tendido la mano a todos los grupos políticos para su futura aprobación, "prioritariamente" con quienes han aprobado las cuentas otros años. EFECOM

