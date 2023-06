El Teatro Zorrilla de Valladolid acoge este sábado un concierto del grupo Alchemy Project en homenaje a los Dire Straits

El Teatro Zorrilla de Valladolid acoge este sábado un concierto del grupo Alchemy Project, que rinde homenaje a la mítica banda Dire Straits, para conmemorar el 40 aniversario de uno de los conciertos más relevantes de la historia de Rock 'Alchemy: Dire Straits Live'.

'Alchemy: Dire Straits Live' es el primer álbum en vivo oficial de la banda británica Dire Straits y está considerado por la crítica especializada como uno de los mejores y más relevantes discos en directo de la historia del Rock, gracias al virtuosismo de sus músicos y a los prolongados y originales solos de guitarra de su carismático líder Mark Knopfler.

El espectáculo contará con el respaldo del bajista original y co-fundador del grupo, John Illsley para rendir homenaje a la mítica banda en un acto en el que no faltarán temas emblemáticos como 'Sultans Of Swing', 'Romeo & Juliet', 'Brothers In Arms' o 'Money For Nothing', en un emocionante concierto de dos horas y media de duración.