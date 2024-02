El Teatro de Rojas programa el tributo a Tina Turner 'Totally Tina' el domingo 11 de febrero

El Teatro-Auditorio El Greco de Toledo será escenario el próximo domingo 11 de febrero a las 19.00 horas, del tributo a Tina Turner 'Totally Tina', dentro de la programación del Teatro de Rojas.

El espectáculo musical, que atraviesa la carrera de la desaparecida cantante, interpretada por Justine Riddoch, llega a Toledo tras una gran acogida a lo largo de todo el Reino Unido, según informa el Teatro de Rojas mediante nota de prensa.

Junto a Riddoch, comparte escenario un equipo de baile que recrea coreografías originales que acompañaron a Tina Turner durante sus giras, así como un vestuario que reproduce fielmente los vestidos que la cantante lucía sobre el escenario.

'Totally Tina' incluye grandes éxitos de la artista de soul y rock, como 'Simply The Best', 'PrivateDancer' o 'What's Love got to do with it entre muchas otras'.

Las entradas, desde 18 euros, ya se encuentran disponibles a través del portal web del Teatro de Rojas https://www.teatroderojas.es/es/espectaculo/773-totally-tina, así como en sus taquillas.