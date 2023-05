TEA proyecta 'Más allá de la corriente', un documental del cineasta Ayoze O'Shanahan

Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta este miércoles a las 19.00 horas 'Más allá de la corriente', un documental del cineasta Ayoze O'Shanahan basado en un proyecto del artista canario Pedro Déniz. La entrada para ver este filme es gratuita hasta completar aforo de la sala.

Este trabajo es un viaje a través de los vínculos invisibles que existen entre regiones oceánicas por cuenta de las corrientes marinas. El conservador de Cine y Vídeo de TEA, Emilio Ramal, presentará este acto acompañado de Ayoze O'Shanahan y Pedro Déniz, y tras el pase de la película tendrá lugar una mesa redonda con los responsables de este proyecto.

'Más allá de la corriente' traza las líneas de las corrientes marinas como primitivas redes sociales a las que llegamos usando uno de los medios más básicos de la comunicación humana, una botella, un mensaje y el océano. El documental refleja lo importante del azar en nuestras vidas, de la necesidad de salir al exterior y de atraer a los demás hacia nosotros.

En agosto de 1998, a dos millas mar adentro del Faro de Orchilla (El Hierro, Islas Canarias), un esporádico 'cartero' lanza al mar 105 botellas elaboradas con distintos mensajes y propósitos por 84 artistas de todo el mundo. Se inauguraba una obra que comienza cuando las botellas emprenden su rumbo a un incierto destino, destinos que se descubren cuando 'el cartero' y el documentalista se embarcan en una aventura con el fin de localizar y reunirse con las personas anónimas que respondieron.

El mar se convierte en el vehículo de comunicación, de encuentro y mestizaje. El espectador formará parte de la búsqueda de nuestros protagonistas por tierra, mar y aire en esta road-movie que persigue el verdadero tesoro que esconden las obras, los hallazgos que se reportan a lo largo de 24 años. Más allá de la corriente es el relato de un viaje a través del tiempo donde las corrientes marinas nos arrastran a lo desconocido, a la otra orilla de los que encuentran las obras y le dan un nuevo significado.

Ayoze O'Shanahan (Las Palmas de Gran Canaria, 1978) es licenciado en Periodismo por la Universidad de Gales (Reino Unido). Especialista en Comunicación y Conflictos Armados por la Universidad Complutense de Madrid, estudió Realización y Guion en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños (Cuba). Comenzó como periodista en La Provincia y como guionista trabajó en Antena 3 y Media Pro (TV Canaria).

Como productor, director y guionista de documentales destacan La isla afortunada (2012), La maldición, el milagro y el burro (2011, premio DOCTV Latinoamérica), La historia que no contaron (2009), La muerte no tiene amigo (2006) o La aventura del tabaco (2004). En 2017 Ayoze O'Shanahan crea, produce y dirige con Looking for Livingstone, una serie de televisión y un largometraje documental para el Olympic Broadcast System que se llamó Africa Cycling Revolution. A final de 2019 reactivó Siroco Factory S.L

Pedro Déniz (Santa Brígida, 1964) es un artista interdisciplinar que ha desarrollado trabajos y experiencias que van desde lo objetual a la instalación, desde la fotografía al vídeo, cultivando la acción, la performance, la poesía visual y el diseño gráfico.