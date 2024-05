TEA acoge 'Y', una muestra sobre el cuerpo y la genética de Nela Ochoa

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, inaugura este viernes, a las 19.00 horas, la exposición 'Y', de Nela Ochoa (Caracas, 1953), artista cuya formación original su nutre del diseño, la pintura y la danza, y en cuya obra explora las relaciones del arte con cuerpo humano, los acontecimientos sociales y la tecnología.

El consejero de Cultura y Museos de Tenerife, José Carlos Acha; el comisario de la muestra, Nilo Palenzuela; el conservador de la Colección TEA, Isidro Hernández y la artista Nela Ochoa, dieron a conocer los detalles de esta nueva propuesta expositiva que podrá visitarse de manera gratuita hasta el 1 de septiembre, de martes a domingo y festivos de 10.00 a 20.00 horas.

"Y es una obra experimental de Nela Ochoa sobre las implicaciones de la genética en el devenir de las sociedades contemporáneas y en la que la artista propone una exploración del cuerpo y su material genético, y su vinculación con la violencia y los acontecimientos sociales", avanzó José Carlos Acha, quien detalló que la muestra cuenta, entre otras obras, con varias piezas de la Colección TEA firmadas por Ochoa y también con una instalación creada ex profeso para ocasión.

Durante la presentación de 'Y', el consejero de Cultura explicó además que esta exposición se enmarca en el programa 'Filtraciones', organizado por el departamento de Colección y su conservador, Isidro Hernández, a partir de propuestas y acciones realizadas por artistas de la colección.

"La obra de Nela Ochoa es poética, política y artística y en ella podemos ver lo que el arte puede aportar a nuestra realidad", subrayó Acha, quien señaló que la artista, que vive y trabaja en Tenerife desde 2017, forma parte de la diáspora de artistas venezolanos que han optado por realizar su trabajo fuera de su país de origen.

Isidro Hernández explicó que esta muestra puede verse en la sala consecutiva a la exposición de Óscar Domínguez, ya que la idea de 'Filtraciones' es que la obra de artistas que están presentes en la Colección de TEA --como es el caso de la de Nela Ochoa-- puedan dialogar con las creaciones que se exhiben dentro de la muestra permanente.

Nilo Palenzuela, comisario de esta nueva individual, detalló que el trabajo de Nela Ochoa tiene que ver con la memoria.

"Esta indagación sobre la memoria parte del ámbito de la genética y se traduce al arte. Además, esta memoria viene del interior del cuerpo e indaga a su vez en el mundo actual", agregó Nilo Palenzuela, quien detalló que en 'Y' hay dos dominios complementarios, por un lado el de los tejidos y del arte del coser y por otro, el del mundo de la guerra y la destrucción. "Y es un ejercicio sobre la memoria", sentenció.

PIONERA EN EL PERFORMANCE

Nela Ochoa, una de las pioneras de su país en el ejercicio del performance y el arte de acción en Venezuela, explicó que "'Y' no es solo el cromosoma masculino, es también una bifurcación, dos caminos que se unen en uno o un camino que se divide en dos".

"Creo que estamos en un momento en que esa bifurcación tiene sentido. Además hay en esta exposición, en la que se hace mucho hincapié en la violencia, una reflexión de cómo la mujer puede ser silente o cómplice de lo militar y es donde creo que está el momento de cambio", indicó la artista, quien recordó que el papel de las mujeres es fundamental para cambiar el mundo.

Esta muestra traduce lo que percibe de la dimensión caracterizadora del cromosoma Y, que es masculino, esto es, la violencia que expande en los otros, en el cuerpo social; el militarismo, el poder totalitario, las pandemias de miseria, odio y destrucción que se multiplican sin descanso sin que nada las detenga en nuestro mundo actual.

La instalación se expande en la sala en forma de una enorme 'Y', al tiempo que teje los hilos de otras realidades posibles.

Nela Ochoa participó de forma activa en los festivales de vídeo arte celebrados en Venezuela en la década de los años ochenta y sus investigaciones artísticas surgieron por su interés por la danza, por lo que desde sus inicios el cuerpo ha sido el centro de su experimentación.

Vinculada a la danza contemporánea en París y Caracas, la artista entiende que un eje invisible determina las secuencias del movimiento y que, en él, algunos trazos son invariantes que se reproducen sin fin.

GENÉTICA Y CUERPO

El conocimiento de las secuencias genéticas la llevó a experimentar sobre las relaciones entre la genética y el cuerpo, recoge una nota del Cabildo.

Entre los proyectos expositivos de Nela Ochoa destaca la colectiva The Final Frontier (The New Museum, Nueva York, 1993). Ese mismo año realizó su primera exposición individual Alter Altare en la Sala RG, de Caracas, donde reunió pintura, escultura e instalaciones que giraban en torno al cuerpo humano.

Desde 1999 su trabajo se ha volcado hacia la genética, y ha expuesto 'ADN 8ª', que itineró por varias salas en Venezuela.

Desde entonces su obra se extendió a la genética de flora y fauna y ha expuesto en varios museos individualmente. En 1999 mostró Lejana, en el Museo Alejandro Otero de Caracas en 1999; en 2010 Genetic portraits, con un comisariado de Julia Herzberg en el Phillip and Patricia Frost Museum de Miami y en 2018, en TEA Tenerife Espacio de las Artes expuso en el ciclo 'El cuarto oscuro' una selección de sus vídeos realizados entre 1985 y 2006.

A lo largo de su trayectoria ha participado además en numerosas colectivas, ente las que se encuentra Amazonia, curada por Berta Sichel (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, 2021).

En 2022 tuvo la exposición individual Trama, en la Galería Saro León de Gran Canaria. Su obra también está en las colecciones de TEA, Frost Museum y Perez Art Museum, entre otras.