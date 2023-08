Taxistas andaluces celebran alcanzar las cifras de prepandemia pero avisan de que es "una jungla" la convivencia con VTC

El sector del taxi en Andalucía ha celebrado que la demanda haya aumentado hasta alcanzar las cifras prepandemia del año 2019, al tiempo que ha advertido que la convivencia con los VTC se ha convertido en una "jungla salvaje".

Así lo ha indicado el vicepresidente primero de Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, David Capelo, en declaraciones a Europa Press, quien también ha apuntado que en la época estival "las grandes capitales de interior --Granada, Córdoba, Sevilla y Jaén-- sufren una disminución de la demanda en favor de las capitales de costeras --Málaga, Almería, Cádiz y Huelva--".

En este sentido, Capelo ha destacado que en "Andalucía, afortunadamente, el sector del taxi se va guiando por ciclos de temporadas", de manera que "en verano hay un ascenso de la demanda en las grandes capitales de costa, mientras que en el resto del año incrementa la demanda en las capitales de interior, sobre todo, en otoño y en primavera".

Asimismo, con respecto al turismo internacional, ha señalado que, "en líneas generales y haciendo un cómputo del año, ha crecido exponencialmente", y ha indicado como causa "la supresión de las limitaciones de desplazamiento motivadas por la pandemia".

Al hilo de lo anterior, en el caso del turismo nacional, ha celebrado que "también se ha incrementado la demanda" y ha subrayado que "nos podemos mover ya en cifras muy cercanas a 2019, un año muy bueno en el sector turístico".

Igualmente, en cuanto a la demanda de los residentes, "el servicio de taxis también ha vivido un aumento", según ha declarado Capelo, quién además ha destacado que "las limitaciones de circulación por el centro en las grandes capitales hace que muchos ciudadanos que van a las zonas céntricas o a cualquier evento se decida por ir en taxi".

En esta línea, ha apuntado que "a fin de cuentas es lo más económico y lo que más cerca del destino deja al cliente" y ha añadido que "este servicio elimina la necesidad de buscar un aparcamiento exterior o hacer intercambios modales para llegar al lugar de destino".

Por otra parte, en lo referido a el uso del servicio de taxis durante las olas de calor que ha sufrido el territorio andaluz, Capelo ha señalado que "en las zonas del interior se produce un incremento de la demanda, considerando el descenso de habitantes que se quedan residiendo en estas ciudades", al tiempo que ha destacado que "también mengua bastante el tráfico en estas zonas, ya que un desplazamiento que en circunstancias normales puede ser de 20 minutos, en la época estival se convierte en un desplazamiento de siete u ocho minutos, lo que hace que muchas personas se decidan por el taxi".

"NO HAY SANCIONES NI INSPECCIONES" EN VTC

En este contexto, Capelo ha alertado de que el Decreto ley para la regulación de los VTC en Andalucía que se aprobó en octubre de 2022 "no está afectando prácticamente en nada" y ha aclarado que "no hay inspecciones, no hay sanciones y no están velando por que se cumpla", al tiempo que ha subrayado que "esto lo han convertido en lo que querían, una jungla salvaje".

Hace un año, el sector del taxi andaluz se manifestó en varias ocasiones contra las regulaciones y medidas que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía querían para regular los VTC, al tiempo que pedían medidas que compensaran a ambos sectores, recordando al Gobierno andaluz que hay "muchas más familias andaluzas operando dentro del sector del taxi que en los VTC".

De igual forma, Capelo ha indicado que "estamos esperando a ver cómo el Decreto ley para regular la actividad de las VTC aprobado por el Gobierno Central en junio de 2023, afecta en esa regulación autonómica, ya que autoriza a las entidades locales a poder regular o limitar el número de licencias que operan en sus ciudades".