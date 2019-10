Un taxista da un cabezazo a un cliente que le recriminó el coste de la carrera

La Policía Nacional ha detenido y puesto a disposición judicial en Granada a un taxista de 47 años acusado de propinar un cabezazo a un cliente que protestó por el coste que marcaba el taxímetro y le pidió que detuviese el vehículo.

El suceso tuvo lugar en torno a las siete de la mañana del pasado 29 de septiembre, cuando una pareja cogió un taxi en una localidad del área metropolitana para trasladarse hasta el Palacio de Congresos de Granada.

En el transcurso del trayecto y sin que hubiese ninguna incidencia hasta el momento, el cliente indicó al conductor que detuviese el taxi debido a que el taxímetro marcaba lo que le pareció una cantidad más elevada de lo que debería desde el inicio de la carrera.

En ese momento se inició una discusión entre ambos que podría haber llevado al taxista a creer que el cliente no tenía intención de pagar el importe del trayecto. Tras subir el tono de la disputa, el taxista propinó un fuerte cabezazo sobre el rostro del cliente y acto seguido se marchó del lugar. Según explicó el cliente en declaraciones a Granada Hoy, el joven estaba dispuesto a pagar 9,15 euros por el viaje, pero no quería abonar un suplemento de 3,20 que, según creía, no correspondía.

La víctima denunció los hechos ante la Policía y el conductor del taxi fue localizado. Resultó ser un asalariado del propietario y fue detenido como presunto autor de un delito de lesiones, una vez que los policías comprobaron que produjo en la víctima una fractura nasal por la que necesitó una intervención quirúrgica.