Tarancón (Cuenca) pondrá en marcha el cine de invierno desde este viernes y la entrada costará 5 euros

El Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca) va a poner en marcha una nueva edición del cine de invierno desde este viernes, 14 de enero, al precio de 5 euros.

El alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo y el concejal de Cultura, Raúl Añover han presentado esta actividad este martes, destacando que habrá películas tanto para público infantil como adolescente o adulto.

El objetivo del consistorio taranconero es que esté en marcha hasta el próximo mes de marzo con proyecciones los viernes a las 21.00 horas, los domingos a las 17.30 y a las 20.00 horas además de los sábados, cuando no haya espectáculos programados en el auditorio municipal, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El primer edil y el concejal del área han explicado que se incorpora como novedad una cartelera muy pensada para el público juvenil como alternativa de ocio en el fin de semana.

Las películas serán de reciente estreno y las entradas se pondrán a la venta en la taquilla del auditorio desde el martes y los días de proyección para esa misma película.

El viernes 14 de enero y el domingo 16 se proyectará 'Way Down', el sábado 15 y el domingo 16 a las 17.30 horas se proyectará 'Canta 2', los días 21 y 22 de enero, con dos sesiones, se emitirá 'Spider-Man: No way home', el día 27 y el día 29 'La Casa Gucci', los días 28, 29 y 30 se proyectará 'Mamá o Papá' y el día 28 y 30 'La familia perfecta'.