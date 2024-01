'Tan sólo el fin del mundo', dirigida por Israel Elejalde, llega este fin de semana al Central

El Teatro Central, espacio dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, recibe esta semana 'Tan sólo el fin del mundo', la obra maestra del dramaturgo francés Jean-Luc Lagarce dirigida por Israel Elejalde. Tras su estreno en las Naves del Español, se presentará en el coliseo de la Cartuja los días 12 y 13 de diciembre. Además, la sala B acoge el estreno absoluto de 'A?RÓBICA: Gestión de Aporías Verbales', de Silvia Balvín/Rosa Cerdo.

"Lagarce se mueve a un nivel simbólico tan alto como puede moverse Lorca. Juega con toda la tradición francesa de teatro con unidad de espacio y tiempo para, a su vez, transformarla a un nivel poético absolutamente arrebatador", explica en una nota de prensa de la Junta el director de la obra, Israel Elejalde, cuya propuesta escénica incorpora el lenguaje de la danza para elevar el texto a una nueva dimensión poética a través de las coreografías de street dance interpretadas por el bailarín Gilbert Jackson, alter ego de Louis.

"Para mí, era fundamental contar qué le ocurre por dentro al personaje de Louis, traducir lo mental a lo físico. La danza y el cuerpo son dos buenos vehículos para mostrar todo lo que se intuye en su interior", ha relatado el director.

Lagarce escribió esta obra en Berlín en 1990, poco después de haber recibido la noticia de que era portador del VIH. Sin embargo, aunque el elemento autoficcional está presente en la figura de Louis, "no se trata de una obra de autoficción". Ni siquiera es una obra sobre la muerte, sino que el núcleo central del texto es la familia como elemento vertebrador. 'Tan sólo el fin del mundo' es una historia de reencuentros y despedidas.

Después de años de ausencia, Louis (Eneko Sagardoy) regresa al pueblo donde creció para visitar a la familia que abandonó hace muchos años en busca de una nueva vida. Allí se reencontrará con su madre (María Pujalte), su hermana Suzanne (Yune Nogueiras), su hermano Antoine (Raúl Prieto) y la mujer de este, Catherine (Irene Arcos). Louis vuelve con la intención de comunicar que está muy enfermo y que va a morir de manera inminente, pero su llegada desencadenará el resurgimiento de conflictos del pasado y de viejas tensiones familiares. La obra es una coproducción de Teatro Español y Teatro Kamikaze, con traducción de Coto Adánez.

El espacio escénico es de Monica Borromello, con iluminación de Paloma Parra y diseño de sonido de Sandra Vicente; el vestuario es de Sandra Espinosa mientras que la composición musical corre a cargo de Alberto Torres y la videoescena de Pedro Chamizo. 'Tan sólo el fin del mundo' llega a Sevilla tras hacer temporada en las Naves del Español, donde se estrenó el pasado 29 de noviembre.

También el próximo viernes, 13 de enero, tendrá lugar en la Sala B del Central el estreno absoluto de la última obra de Silvia Balvín/Rosa Cerdo, 'A?RÓBICA: Gestión de Aporías Verbales'. El trabajo parte de la idea de que lo intelectual y lo físico (o lo racional y lo sensible) conviven en continuo conflicto, como dos planos contradictorios e inseparables que comparten una línea en común.

En esta idea, el cuerpo y el verbo tienden siempre a abatirse el uno sobre el otro, pero solo excepcionalmente llegan a coincidir en armonía. A partir de esta idea, sobre la escena, Balvín trata de explorar y exponer la contradicción que hay tras esa excepcional coincidencia entre planos, usando el cuerpo no para complementar de manera abstracta conceptos inteligibles, sino para absorberlos.

La coreógrafa lo plantea "como un agujero negro que se traga a sí mismo, porque, al fin y al cabo, cuando digo cuerpo, incluyo la cabeza, y cuando digo cabeza, incluyo el pensamiento, y cuando digo pensamiento, incluyo todo eso que no sé contar aquí sin dudar de cada palabra que escribo y que baila sin parar entre los repliegues del cerebro".

Se apoya en una serie de contenidos simbólicos e intersubjetivos de la cultura visual popular procedentes de una selección de videoclips, "un terreno donde, como defiende Carol Vernallis en The Functions of Lyrics in Music Videos, tanto las letras como las imágenes y la música intercambian sus funciones constantemente, transformándose a veces con tal fluidez y velocidad que el resultado alcanza una textura verdaderamente compleja".

Este proyecto, con música original y diseño de espacio sonoro de Alberto Almenara, con la colaboración en la pieza introductoria de Joaquín León, cuenta con Benito Jiménez como diseñador de iluminación y Ariadna Paniagua y Gloria Trenado como responsables de vestuario. Así mismo, el proceso creativo se ha desarrollado dentro del programa de residencias artísticas 2023 del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música a través del Centro Coreográfico de Andalucía y ha contado con la colaboración de la Casa de las Artes de Alanís de la Sierra, Buenaventura Yoga (Proyecto Enreda 2021).