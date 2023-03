Tamames recomienda a Díaz que "sintetice" ante su presentación como candidata

El candidato a la moción de censura contra Pedro Sánchez, Ramón Tamames, ha vuelto a quejarse del excesivo tiempo empleado en las intervenciones, en este caso al responder va la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a quien ha recomendado de cara a la presentación de su candidatura el próximo 2 de abril que "sintetice sus puntos para poder apreciarlos tranquilamente".

Después de una hora y cinco minutos de intervención de la vicepresidenta segunda, Tamames, que antes protestó también por la prolija intervención de Sánchez, ha insistido en que el tiempo "es un bien precioso", reprochando a Díaz que no haya hecho "un discurso de moción de censura sino la presentación de un proyecto político que creo que se llama Sumar -ha dicho-".

En la réplica a la vicepresidenta, no ha ido más allá y se ha limitado a señalar que no iba a hacer más comentarios ni a responder a las acusaciones de Díaz de que no tenía un programa de gobierno.

"Agradecería mucho las lecciones que hemos recibido y plantearía seguir con la sesión más adelante, cuando usted decida, señora presidenta", ha concluido Tamames. EFE

