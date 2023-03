Tamames reclama Gibraltar español: "Gibraltar para adentro, fuera colonias"

El profesor Ramón Tamames ha tachado de "vergüenza" que Gibraltar siga siendo una colonia y ha subrayado que no se trata tanto de invocar el Tratado de Utrecht, por el que España cedió Gibraltar a Reino Unido en 1713, sino que haya una colonia dentro de las fronteras europeas: "Gibraltar para adentro, fuera colonias", ha subrayado.

Tamames, en una rueda de prensa en el Congreso junto al líder de Vox, Santiago Abascal, para explicar la moción de censura contra Pedro Sánchez, ha criticado también las situaciones "de insolidaridad económica" en territorios como el País Vasco o cómo el castellano es tratado "como una jerga" en Cataluña.

"El tiempo es oro. No podemos perder más tiempo en una serie de situaciones que no son lo mejor para la nación y el país", ha insistido Tamames para señalar que no se puede seguir permitiendo lo que está pasando en Cataluña, con la lengua, o en Euskadi, con la caja única.

Cómo se puede permitir, ha preguntado en este sentido, que una comunidad autónoma se lleve "el patrimonio de todos", de los trabajadores y las empresas de España.