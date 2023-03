Tamames interrumpe a Sánchez para reprocharle un "tocho" de discurso

El economista Ramón Tamames, candidato en la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, ha intentado interrumpir la intervención de Pedro Sánchez en el turno de su réplica para reprocharle la extensión de su discurso al que ha calificado como un "tocho".

Después de que Tamames defendiera su candidatura durante más de 50 minutos, el presidente del Gobierno ha subido a la tribuna para contestarle y sobre todo para incidirle en materia económica, dada su larga experiencia en esta materia.

Sánchez ha lamentado que Tamames defienda dar una respuesta "austericida" y "neoliberal" a la crisis económica que, a su juicio, ha dejado un "legado de cenizas".

"Eso ya lo hizo el PP y el resultado fue una década de precariedad y oportunidades perdidas", le ha avisado el jefe del Ejecutivo que le ha recordado que la "ortodoxia económica ha cambiado".

"Los únicos que no se han enterado de ese cambio de paradigma económico es la derecha, la ultraderecha y con todos los respetos tras escucharle tampoco creo que usted se haya enterado", ha añadido.

Minutos después Tamames ha levantado el brazo para pedir intervenir y se le ha oído reprochar a Sánchez que "lo que no es procedente es que traiga aquí un tocho de 20 folios preparados para hablar de cosas que yo no he dicho".

Durante unos segundos, con el micrófono cerrado, ha intentado hablar tras recibir los aplausos de Vox pero la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le ha recordado que no puede intervenir mientras el presidente del Gobierno está en el uso de la palabra.

"Señor Tamames, señor candidato, el presidente está en el uso de la palabra", le ha puntualizado Batet, a lo que Sánchez ha añadido posteriormente que estaba "respondiendo a sus preguntas".