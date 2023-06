Take Off Dance abrirá el Festival de Danza de Itálica con dos de sus éxitos y su nuevo estreno absoluto

El reconocido bailarín y coreógrafo Johan Inger, de la mano de la bailarina Carolina Armenta, han presentado este lunes una triple programación para abrir el Festival de Danza de Itálica 2023, organizado por la Diputación de Sevilla.

Bajo el título de Ola!, la compañía Take Off Dance presenta dos espectáculos de gran éxito 'I New Then' e 'Impasse', y sorprenderán con el estreno absoluto de su nueva creación, 'Entredos', los días martes 20 y miércoles 21 de junio en el Teatro Romano del Conjunto Arqueológico de Itálica (Santiponce). Las entradas para la cita están disponibles exclusivamente en la web del Festival: www.festivalitalica.es.

TODA UNA TRAYECTORIA

"Gran inventiva y un auténtico carácter dramático", que "engancha y pellizca", así define la crítica la magia de la coreografía de esta compañía de jóvenes bailarines, liderada por esta laureada figura internacional de la creación coreográfica, con premios tan importantes como el Benois, comparable al Oscar en el mundo de la danza, que le fue concedido por su espectacular coreografía moderna del mito de 'Carmen'.

Take off Dance desarrolla una especialización intensiva y de alto nivel en danza a través de una experiencia escénica, trabajando constantemente con repertorios de importantes coreógrafos de renombre internacional. Ahora, con el estreno mundial de 'Entredos', completan un triple espectáculo que ya ha cosechado numerosos éxitos con las obras que lo completan.

El espectáculo I New Then se inspira en el ambiente musical del nostálgico álbum Astral Weeks de Van Morrison, uno de los músicos más influyentes de su generación. A través de una mirada retrospectiva a una época juvenil que era, a la vez, pura y simple, muestra el enfrentamiento con los distintos desafíos que plantea alcanzar la madurez.

Desde la compañía buscan la honestidad y pureza a través de una mirada cada vez nueva y auténtica, encontrando el material coreográfico siempre como si fuera la primera vez. En palabras del propio Van Morrison: "Quería que condujera a la frescura, la claridad y el color. Nunca, nunca volveré a envejecer tanto".

El espectáculo Impasse, de su lado, remarca que el origen del comportamiento humano está enraizado en la presión que ejercen los otros y la pérdida de la esencia de uno mismo.

Además, los autores del mismo defienden que el problema se agudiza con nuestra facilidad de caer en la influencia de lo que otros dicen o hacen. ¿Por qué no fomentar nuestra capacidad de reinventarnos e intentar encontrar las respuestas dentro de nosotros? Impasse plantea así un "sentido de urgencia a la hora de actuar e intervenir en esos cambios".

La fluidez de la trayectoria artística de Johan Inger en su transición de intérprete a coreógrafo es extraordinaria. Con más de 30 creaciones en su haber, es el autor de varios trabajos para el Netherlands Dance Theatre (NDT), así como para numerosas compañías de danza de primer nivel. Por sus ballets Dream Play y Walking Mad, recibe el Lucas Hoving Production Award en octubre de 2001. Walking Mad (bailada posteriormente por el Cullberg Ballet) fue galardonada con el Danza & Danza Award 2005.

Inger fue nominado en distintos Premios holandeses como el Golden Theatre Dance Prize 2000, el VSCD Dance Panel y el Merit Award 2002 del Stichting Dansersfounds'79. Además, En 2013 Inger recibe el prestigioso premio Carina Ari en Estocolmo por la difusión internacional del arte y la danza suecas.