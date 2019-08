La tajante crítica de un diputado de Vox al resto de partidos por no integrar Gibraltar en España

La recuperación de Gibraltar ha sido una de las grandes proclamas y asuntos de interés de un sector de la clase política española. En esta ocasión, quien ha puesto el asunto encima de la mesa ha sido el diputado de Vox, Agustín Rosety Fernández de Castro, quien a través de su cuenta oficial de Twitter ha relatado cuáles son los intereses políticos, económicos y militares que hacen que el Peñón siga en manos británicas.

Para el parlamentario del partido de Santiago Abascal, el hecho de que Gibraltar forme parte de Gran Bretaña, perjudica a los pueblos de alrededor: “Lo primero, Gibraltar es una colonia militar en el estrecho que cuenta con base naval y aeródromo. Cumple tres misiones: logística, operativa e inteligencia. Los militares son los que mandan. Una base extranjera en nuestro suelo supone importantes riesgos para los españoles. El más importante, aunque no el único, el nuclear. Gibraltar puede almacenar armas nucleares y realiza en sus muelles Z arriesgadas reparaciones de submarinos nucleares en vez de hacerlas en territorio de UK. España debería saber lo que pasa allí.”

Para Rosety, la población gibraltareña no es favorable a integrarse en España, ya que el Peñón es uno de los territorios con la renta per cápita más alta del mundo, cifrada en 67.267 Libras, equivalentes a 72.601 Euros, gracias en buena medida al contrabando de tabaco, el Bunkering, el Centro Financiero, el Juego on line y el Turismo: “Todo este entramado económico se mantiene gracias a la contratación de un número indeterminado de trabajadores españoles (entre 4.000 y 10.000). Estos puestos de trabajo son presentados por el Gobierno de Gibraltar como muestra de su contribución a la generación de riqueza.”

Pese a esta teoría, el parlamentario de Vox asegura que “en su mayoría son trabajos precarios, que no cumplen con la legislación social española (pensiones, sanidad) y se encuentran discriminados respecto a los trabajadores británicos que cuentan con un avanzado sistema de protección social. Los trabajadores españoles son utilizados como rehenes por el gobierno de Gibraltar. Sin ellos, la economía de Gibraltar no podría sobrevivir. Es Gibraltar quien depende de la Comarca y no al revés, como está demostrando la amenaza del Brexit.”

Rosety ha añadido que los llanitos se benefician de todo ello, “pero los grandes beneficiados son Reino Unido y sus Fuerzas Armadas que gracias a esto, mantienen casi gratis esta base militar e incumplen sistemáticamente las resoluciones de ONU que instan al Reino Unido a negociar la descolonización de Gibraltar.”

Ante toda esta situación, Agustín Rosety Fernández de Castro se hace la siguiente pregunta: “¿Por qué ahora que llega el #Brexit ninguno de los grandes partidos plantea una estrategia decidida de recuperación de Gibraltar? ¿Hasta dónde llega la larga mano y el dinero de Gibraltar en la Comarca del Campo de Gibraltar, Sevilla y Madrid?”