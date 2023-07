Tailandia.- El principal partido opositor tailandés pasa a su socio de coalición el testigo para formar gobierno

El partido tailandés Avanzar ha decidido encargar a su socio de coalición, el Pheu Thai, la tarea de formación de Gobierno después de que el Parlamento del país asiático suspendiera al líder opositor y ganador de las elecciones del país, Pita Limjaroenrat, por presunta tenencia de activos de medios de comunicación en una violación de la ley electoral.

La decisión ha sido anunciada este viernes por el secretario general de Avanzar, Chaithawat Tulathon, en un nuevo episodio del difícil proceso de transición que espera al país tras la victoria de Avanzar y Pheu Thai en las elecciones del 14 de mayo, que pusieron fin, sobre el papel, a la presencia de los militares en el Gobierno, bien de manera directa o indirecta, como ha ocurrido de unos años a esta parte con la figura del gran derrotado en los comicios, el ex general Prauyth Chan Ocha.

"Nuestra misión consiste ahora en crear un gobierno democrático bajo el memorándum de entendimiento firmado por los ocho partidos que componen la coalición", ha explicado Chaithawat en rueda de prensa recogida por el 'Bangkok Post'.

Ahora le toca el turno al Pheu Thai, que todavía no ha designado a su candidato a primer ministro. No obstante, todas las miradas están puestas en su líder, Paetongtarn Shinawatra, hija del histórico ex primer ministro Thaksin Shinawatra, exiliado desde hace dos décadas y ahora residente en Dubái y enfrentado tradicionalmente al 'establishment' politico-militar tailandés.

Si Paeongtarn decidiera finalmente no presentar su candidatura, el Pheu Thai dispone de otras dos opciones: el magnate Srettha Thavisin y la ex fiscal general Chaikasem Nitisiri.

El secretario general de Avanzar ha remachado su discurso criticando los numerosos obstáculos a los que se enfrenta este gobierno en ciernes al asegurar que los conservadores "han empleado varios mecanismos, incluidos políticos, grupos monopólicos y organizaciones, para impedir que Avanzar forme gobierno", como su constante recurrir al delito de lesa majestad, una ofensa a la Corona que, según ONG, se ha convertido durante los últimos años en una mera excusa para silenciar disidentes.

"Nosotros mantenemos una postura firme: si los 'tíos' (un término que hace referencia a Prauyth y sus aliados) siguen aquí, nosotros nos vamos".

"Es una posición que siempre hemos dejado clara y no podemos romper la promesa que le hicimos a la gente", ha añadido el secretario general, quien no descarta ninguna opción para evitar su llegada al poder. "No podemos descuidar ni siquiera una posible disolución del partido, porque está claro que el sistema legal de Tailandia no es normal", ha añadido.

El Parlamento de Tailandia volverá a reunirse el próximo 27 de julio para elegir primer ministro.