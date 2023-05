Tailandia.- Los líderes de oposición tailandeses depositan su voto entre expectativas de victoria

Los dos grandes líderes de oposición de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra y Pita Limjaroenrat, este último gran candidato a nuevo primer ministro del país, han depositado ya su voto en las elecciones generales que se celebran este domingo en el país, donde tienen una oportunidad única para derrotar al oficialismo siempre y cuando ratifiquen la victoria aplastante que les conceden algunas encuestas.

"Tenemos la moral alta. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y ahora toca dejar de pensar en política. Simplemente quiero que la gente vaya a votar", ha declarado Pita, líder del partido Avanzar, tras depositar su papeleta en un colegio electoral de Bangkok.

Por su parte, Paetongtarn, líder de Pheu Thai y representante de la dinastía Shinawatra, ha animado igualmente al voto tras depositar su papeleta en la capital tailandesa y abordado en los medios la persecución política que, denuncia, lleva acosando a su familia desde los tiempos de su padre y su hermana mayor, Thakshin y Yingluck Shinawatra, ambos ex primeros ministros, y que ahora continúa con una demanda por difamación presentada por un aliado del actual mandatario, Prayuth Chan Ocha.

"No tengo miedo porque mi partido no ha violado ley alguna", ha asegurado Paetongtarn, quien ha indicado que aguardará los resultados electorales mientras cuida de su hijo, recién nacido durante la campaña electoral, informa el diario tailadés 'The Nation'.

El completo desplome que han padecido en los sondeos los partidos monárquico-conservadores y, en particular, la Nación Tailandesa Unida (NTU) del actual primer ministro, el ex jefe del Ejército y antiguo líder golpista Prayuth Chan Ocha no garantizan ni mucho menos un cambio político tras estos comicios.

Estas elecciones generales, en realidad, deciden la mayoría de escaños de la cámara baja tailandesa y conceden al partido con más asientos la posibilidad de presentar a un primer ministro, pero el Senado está dominado por representantes del oficialismo, capacitados para anular esta designación, como también pueden hacerlo la comisión electoral o los tribunales, muchos de cuyos miembros fueron elegidos por la última junta golpista que lideró el país desde 2014 a 2019.