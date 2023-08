Tailandia.- El Constitucional de Tailandia tumba el recurso del partido ganador de las elecciones para optar al Gobierno

El Tribunal Constitucional de Tailandia ha rechazado este miércoles un recurso presentado por el partido ganador de las elecciones de mayo, Avanzar, que había impugnado el bloqueo parlamentario a su candidato a primer ministro, por lo que se le abre la puerta a la segunda formación más votada, Pheu Thai.

Avanzar vio cómo en una sesión conjunta del Parlamento echaban por tierra la candidatura de su líder, Pita Limjaroenrat, debido a las aspiraciones de modificar la Constitución. Los senadores afines a la antigua junta militar querían evitar una potencial revisión del blindaje a la monarquía.

El Constitucional ha entendido que no cabe recurso alguno en este caso, ya que "no se violaron los derechos" del aspirante, por lo que de manera unánime ha tumbado la denuncia presentada por más de una veintena de personas, según el diario 'The Bangkok Post'. Entre los denunciantes no figuraba el líder de Avanzar.

Ahora, Pheu Thai y su candidato a primer ministro, Srettha Thavisin, tienen vía libre, lo que podría acercar el final de varios meses de estancamiento político. La votación sobre su candidatura se espera en cuestión de días y en ella se pondrá a prueba la alianza tejida por este partido con una amalgama de formaciones, incluida la tercera más votada, Bhumjaithai.