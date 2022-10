Cs tacha al PP de "pardillo" por creer que la sedición no se iba a reformar

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, opina que en el PP deben ser "unos pardillos" por haber creído durante las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial que el PSOE no iba a cambiar el delito de sedición, ya que llevan diciendo que lo iban a hacer "más de un año".

El PP suspendió el pasado jueves las negociaciones con el PSOE para renovar el CGPJ con el argumento de que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene la intención de reformar el delito de sedición, pero el Ejecutivo asegura que no ha habido ningún cambio al respecto porque manifestaron hace tiempo su intención de homologar las actuales penas a las del resto de países europeos.

"No sé si decir que en el PP son unos pardillos porque no me puedo creer que esto les haya pillado por sorpresa", ha declarado Bal a los medios.

El portavoz de Ciudadanos ha criticado que el PP ahora se haga el "ofendido" y se eche "las manos a la cabeza" ante la intención del PSOE de reformar el delito de sedición, ya que asegura que es algo que el Gobierno "lleva diciendo más de un año".

"Aquí me encuentro con algo que no puedo calificar más que de teatro o pantomima", ha añadido.

En su opinión, la negociación que hasta ahora mantenían el PP y el PSOE para renovar el CGPJ es "un mercadeo para repartirse sillones entre amigos y controlar la Justicia desde la puerta de atrás".

"Los dos partidos políticos deben sufrir el perjuicio de este teatro, de engañar a los españoles y hacer como que están negociando cuando a final rompen esas negociaciones con excusas que uno termina por no creérselas", ha defendido.

Por otro lado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de colaborar "con quien habla mal de España", en referencia a los ofrecimientos que tanto el actual presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, como el expresidente Carles Puigdemont aseguran haber recibido del Ejecutivo.

En el primer caso, Aragonès afirma que el Gobierno se comprometió a no recurrir al Tribunal Constitucional el incumplimiento en las escuelas de Cataluña de la obligatoriedad de que el 25 % de las clases sean en castellano.

Mientras que Puigdemont afirma que "gente del PSOE" lo ha visitado en Bruselas para ofrecerle "expectativas de un buen trato, vía reforma del Código Penal, y un indulto".

"Es elocuente el silencio del Gobierno de España", ha comentado el portavoz de Ciudadanos, que ha pedido la comparecencia en el Congreso del Ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para aclarar ambas cuestiones.