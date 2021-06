El PP tacha de "humillación" el encuentro entre Sánchez y Aragonès

La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha tachado de "humillación" el encuentro que este martes mantendrán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en el Palacio de la Moncloa, una semana después de aprobarse los indultos a los líderes independentistas catalanes.

"Van a negociar la derrota de la democracia española", ha expresado la popular en una rueda de prensa en Valladolid tras mantener un encuentro con diferentes miembros del partido en esta provincia.

Así, para el PP, esta reunión deja en "evidencia" que en la Generalitat "van a mandar los que han salido de la cárcel", que "son también los que van a gobernar España", ya que estos son los socios de Pedro Sánchez: "Otegi, Puigdemont y Junqueras".

Por todo ello, Beltrán ha pedido al presidente del Gobierno que dimita y convoque de manera "inmediata" elecciones, ya que el socialista está sustentando su Gobierno con unos socios en cuyos territorios "no existe la libertad": "No hay libertad en el País Vasco, no la hay en Cataluña y tampoco la hay en Navarra", ha manifestado.

Finalmente, la dirigente del PP ha acusado a Sánchez de "hacer temblar los pilares de la democracia" al tachar de "piedra en el camino" el informe del Tribunal de Cuentas que dictaminará la cantidad que deben abonar los líderes del proceso independentista por malversación de caudales públicos.