El PP tacha de "cobarde" a Vara por "ver, oír y callar" ante Sánchez pese al "expolio" extremeño en el reparto de fondos

La portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha tachado de "servil" y "cobarde" al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, por "ver, oír y callar" ante el jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, en el "expolio" que a su juicio supone la dotación que la región recibe dentro del reparto de los fondos europeos de ayudas a la recuperación para la cohesión de los territorios.

"Al atraco al primer reparto de los fondos Covid, al atraco en la distribución de las inversiones territorializadas en los PGE a Extremadura se suma el tercer atraco o asalto a la región en el reparto de los fondos europeos, que son las ayudas a la recuperación para la cohesión de los territorios en Europa (REAT)", ha lamentado la 'popular', quien ha criticado que pese a esta situación Fernández Vara se mantiene en "silencio", aplicando "la cobardía" y "la desidia".

"Estamos hablando de perder cientos de millones de euros en el reparto", ha advertido Cristina Teniente, quien ha criticado el "expolio" y el "atraco a mano armada" que a juicio del PP supone el reparto obtenido por Extremadura de los fondos europeos para la recuperación; y ha anunciado por ello diversas iniciativas de su grupo en la Asamblea.

Así, en rueda de prensa este lunes en Mérida, ha indicado que el registrará un conjunto de iniciativas en la Cámara legislativa extremeña para que "comparezcan y expliquen qué piensan de este reparto injusto"; así como iniciativas y propuestas para que se modifiquen los criterios de reparto para que se tenga "la situación de partida" en el reparto de fondos y que se ponderen variables como el envejecimiento y la dispersión de la población, así como la densidad empresarial.

De la misma manera, el PP exigirá que se publiquen los criterios de reparto; y presentará mociones en los ayuntamientos sobre la cuestión.

Al mismo tiempo, Cristina Teniente ha apelado a la sociedad civil porque "no podemos estar quietos con esto", y a los medios de comunicación "porque no es un tema menor, esto no va de un reparto de hoy, de un reparto de unos fondos, no... esto se está consolidando, porque llevamos tres atracos ya... Y estamos en un momento decisivo cuando se está hablando de que vamos a entrar posiblemente en el reparto de la financiación autonómica".

"Si nos callamos ante esto estamos reconociendo que no tenemos que recibir más, y esto va a significar miles de millones de euros en el futuro para Extremadura". "Nos va el ser o no ser" para una región como Extremadura, ha incidido.