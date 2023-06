SUST 'Vamos Palencia' no es partidaria de gobiernos tripartitos y defenderá "lo que sea bueno para Palencia"

Esta información sustituye a la anterior sobre el mismo tema

La asociación 'Vamos Palencia' (VPA) ha afirmado este jueves que no es partidaria de gobiernos tripartitos, en relación a un posible acuerdo con el Partido Popular para que el candidato popular, Alfonso Polanco, fuera alcalde de la capital, para lo que necesitaría, además, el apoyo de Vox en la investidura.

"Aun no nos hemos reunido con ellos--con Vox-- pero tienen ciertas ideas que quieren llevar a cabo que no llevamos en nuestro programa" ha subrayado el candidato del grupo localista, Domiciano Curiel.

Curiel ha reconocido que "está claro" que el PP necesita los tres votos de Vox para formar gobierno, mientras insisten en que aun no se han reunido con ello. "No vamos a ir de acompañantes y aprobaremos todo lo que sea bueno para Palencia, esto va de proyectos no de sillones", ha manifestado el candidato de VPA.

En este sentido, el candidato de VPA ha aseverado que van a exigir que se cumplan, al menos las cinco líneas de esta formación localista en lo que tiene que ver con el emprendimiento; Palencia como ciudad de cuidados; como un lugar mejor para vivir; innovación, sostenibilidad y autosuficiencia y estrategias de ocio, cultura y turismo.

Para ello, ya han conformado cinco mesas de trabajo para desarrollarlas además de que pretenden contar con la ayuda de los palentinos a través de una encuesta que estará abierta hasta el próximo viernes, 9 de junio, y que han colgado en su página web.

A través de la web van a preguntar acerca de cuáles son las propuestas que quieren que se incluyan, así como las de otras formaciones, "porque el nuevo gobierno tiene que trabajar para toda la ciudad" ha manifestado el número dos de VPA, Diego Isabel La Moneda.

Además, preguntarán sobre qué quiere hacer la ciudadanía con respecto a las terrazas Covid y a la integración del ferrocarril.

Por otra parte, La Moneda ha anunciado que el próximo lunes, 5 de junio, la asamblea del grupo localista volverá a reunirse para votar el documento resultante de la encuesta, y será el martes, 13 de junio, cuando se lo harán llegar a las opciones de gobernabilidad. Según ha afirmado Curiel, hasta que no se tenga ese documento no se volverán a reunir.

Sobre las declaraciones del candidato del PP al Alcaldía, Alfonso Polanco, haciendo alusión a las coincidencias de las propuestas 'populares' con las de VPA, Curial ha aseverado que "está bien que se estudien las propuestas, aunque llevan colgadas mucho tiempo y las podían haber visto mucho antes".

"Nos necesitan para entrar en gobierno y la decisión que tenemos es muy complicada y la calle nos traslada también presión. No es una situación fácil, aunque estamos encantados de haber sacado este resultado, pero no nos planteábamos este panorama y ser tan decisivos", ha recocido Curiel.

Por último, Domiciano Curiel ha incidido en que no dependen de nadie y que la transparencia que quieren mostrar puede hacer que el proceso sea más lento.