SUST.- Turquía.- Turquía "neutraliza" a 77 miembros del PKK en bombardeos en Siria e Irak

Las Fuerzas Armadas turcas han "neutralizado" a 77 miembros de las milicias del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en bombardeos de la aviación en Siria e Irak.

"Las operaciones aéreas en Metina, Hakurk, Gara y Qandil, en el norte de Irak, y en el norte de Siria han permitido destruir un total de 78 objetivos tales como cuevas, refugios e instalaciones petroleras utilizadas por la organización terrorista separatista (...) Un total de 77 terroristas han sido neutralizados en estas operaciones", ha destacado el ministro de Defensa turco, Yasar Güler.

"La sangre de nuestros mártires no ha sido derramada en vano", ha destacado en referencia a la muerte de nueve militares turcos en combate con milicianos kurdos en el norte de Irak el pasado viernes.

Las autoridades turcas emplean el término "neutralizado" para referirse a personas muertas o apresadas, aunque en el caso de bombardeos aéreos lo más probable es que hayan fallecido.

"Nuestra lucha contra el terrorismo seguirá con cada vez mayor intensidad hasta que no quede un solo terrorista. No debe caber la más mínima duda de que seguiremos con determinación nuestra lucha, en particular contra organizaciones terroristas como el PKK, las YPG --Unidades de Protección Popular--, la FETO --Organización Terrorista Fetulenista-- y Estado Islámico hasta erradicar el terrorismo en origen", ha añadido Güler.

Desde que el PKK se alzó en armas en 1984 para reivindicar la independencia del sureste turco de mayoría kurda han perdido la vida por la violencia más de 40.000 personas.