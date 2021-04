Suspendido el viaje de González Laya viaja a Kuwait e Irak tras el positivo de un miembro de la delegación

El Ministerio de Exteriores ha decidido suspender el viaje oficial de la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, a Kuwait e Irak tras el positivo de una persona de la delegación a su llegada al primer destino, que viajaba con dos PCR negativas realizadas en las 72 horas anteriores.

Así lo ha trasladado Exteriores con un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que ha explicado que la decisión se ha tomado por "prudencia y, a pesar de que los tests del resto de la burbuja han sido negativos".

"Se han cancelado los encuentros presenciales, manteniendo parte de la agenda de forma telemática", han añadido.

González Laya iniciaba este sábado una visita a Kuwait e Irak con una jornada en el Kurdistán iraquí y con la que quiere, entre otras cosas, continuar con su apuesta por "recuperar espacio" para España en Oriente Próximo, según fuentes diplomáticas.

No en vano, estos dos países serían respectivamente el decimocuarto y decimoquinto que visitaría en esta región desde que llegó al cargo hace algo más de un año y que supondrían la continuación de la gira que llevó a cabo en febrero por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

La visita estaba prevista que arrancara en Kuwait, donde desde que estuvo en 2003 Ana Palacio ningún ministro de Exteriores había viajado salvo para acompañar al Rey en alguno de sus viajes.

Aquí, González Laya hubiera tenido la ocasión de reunirse con el nuevo emir de Kuwait, jeque Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabá, quien ascendió al trono el pasado otoño, así como con el príncipe heredero, jeque Meshal al Ahmad al Jaber al Sabá, el primer ministro, jeque Sabá al Jaled al Hamad al Sabá, y su homólogo, jeque Ahmed Nasser Mohamed al Sabá.

Con todos ellos, según ha explicado Exteriores, abordará las relaciones bilaterales así como la situación regional, dado el destacado papel mediador de Kuwait en múltiples crisis regionales, en particular en la resolución de la disputa entre Arabia Saudí, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos y Qatar, resuelta recientemente.

Por otra parte, la ministra tenía previsto reunirse con el director ejecutivo del fondo soberano kuwaití KIA (Kuwait Investment Authority), entidad que ya ha invertido en España, con vistas a explorar nuevas inversiones en el marco del plan de recuperación del Gobierno, han explicado las fuentes. Además, como suele ser habitual, se iba a reunir con representantes de las empresas españolas instaladas en Kuwait.

Además, hay previsto una reunión con la directora del Kuwait Institute for Scientific Research (KISR), el equivalente al CSIC español, con quien la ministra evaluará eventuales posibilidades de cooperación para impulsar la cooperación científica.

Para concluir su visita, González Laya tenía previsto un encuentro con los militares españoles desplegados en la base de Arifjan, sede en la retaguardia de la Coalición internacional contra Estado Islámico, que proporciona apoyo logístico a las operaciones de ésta en Irak y en Siria.

SEGUNDA PARADA, BAGDAD

El lunes llegaría a Bagdad, con la mirada puesta en reforzar el diálogo político con el Gobierno de Irak y las relaciones bilaterales tras una etapa muy dominada por la seguridad y el apoyo militar, han explicado las fuentes.

El Gobierno desea en particular trasladar su respaldo a las autoridades del país, ante el complicado contexto en que se encuentra el país enfrentado a problemas socioeconómicos, a la bajada de los precios del petróleo y a una pandemia que no ha hecho sino deteriorar la situación y con unos jóvenes que no ven futuro y están molestos con la clase gobernante, a la que consideran corrupta.

También interesa conocer la opinión de Irak sobre Irán, dada las estrechas relaciones y la fuerte presencia iraní, en la coyuntura actual en la que parece que se está produciendo un acercamiento entre Estados Unidos y Teherán tras la salida del primero del acuerdo nuclear tras la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.

Como en Kuwait, la ministra se reuniría presencialmente, de no haber sido por este contratiempo, con el presidente del país, Barham Salé, con el primer ministro, Mustafa al Kadhemi, y con su homólogo, Fuad Hussein. Además de las cuestiones de índole política, González Laya buscará con sus interlocutores impulsar las relaciones económicas y comerciales, que en opinión del Gobierno español "no han desarrollado todavía todo su potencial".

La ministra también hubiera tenido ocasión de reunirse con la jefa de la misión de asistencia de las Naciones Unidas para Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, así como de visitar la base militar de la Coalición contra Estado Islámico "Union III", donde hablará con los comandantes de la coalición y de la Misión de la OTAN en Irak, así como con el personal militar español allí desplegado.

VISITA AL KURDISTÁN IRAQUÍ

Al día siguiente, el martes, se trasladaría a Erbil, la capital del Kurdistán iraquí, para reunirse con su presidente, Nechervan Barzani, con el primer ministro, Masrur Barzani, y con el viceprimer ministro, Qubad Talabani.

Además, visitaría a los militares españoles desplegados en la base de Erbil y mantendrá encuentros con representantes de la sociedad civil iraquí y con cooperantes españoles que trabajan en agencias de la ONU y en ONG internacionales en proyectos de cooperación y de apoyo humanitario, con los que intercambiará impresiones sobre la situación humanitaria y los retos del país.