Suso (PNV) advierte que votar a la IA "es apostar por el retroceso, por la aventura" y respaldar "un programa vacío"

Artolazabal se compromete a fortalecer las políticas culturales y lingüísticas en Vitoria-Gasteiz como elementos de "cohesión social"

El presidente del PNV en Álava, José Antonio Suso, ha advertido este viernes que votar a la izquierda abertzale en las próximas elecciones municipales y forales del 28M "es apostar por el retroceso, por la aventura" y respaldar "un programa vacío".

Suso ha realizado estas declaraciones durante un acto celebrado ante el monumento de San Prudencio en Armentia, cuando se celebra la festividad por el patrón de Álava, y donde la candidata jeltzale a la alcaldía de Vitoria-Gasteiz, Beatriz Artolazabal, se ha comprometido a fortalecer las políticas culturales y lingüísticas en la capital alavesa como elementos de "cohesión social".

Durante su intervención, el presidente del ABB ha avisado de "la baja participación" que vaticinan las encuestas para los próximos comicios, y ha pedido a la ciudadanía a que acuda a las urnas "porque no es lo mismo votar a unas siglas que a otras". "No votar es favorecer a la izquierda abertzale y no votar es la peor de las opciones", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que el PNV es el partido que, "en momentos de incertidumbre, aporta seriedad, confianza y estabilidad", mientras que "votar a la izquierda abertzale es apostar por el retroceso, por la aventura".

"No estamos para aventuras, estamos para dar seguridad. Votar a la izquierda abertzale es votar un programa vacío, porque no saben qué ofrecer a esta sociedad, no saben gestionar. Nos vienen con un discurso amable, pero son los mismos de siempre. No han cambiado nada", ha asegurado.

Por ello, ha pedido a la militancia de la formación jeltzale "un esfuerzo para convencer a la gente" de que con el PNV "la ciudad seguirá avanzando, que sus barrios estarán cuidados y las personas mayores atendidas". "Nos esforzaremos porque sea una gran ciudad, con oportunidades para todas las personas", ha prometido.

INFRAESTRUCTURAS CULTURALES

Por su parte, Artolazabal se ha marcado con objetivo "modernizar las infraestructuras culturales, llenarlas de buenos contenidos y apoyar a los artistas locales". "Las instituciones debemos asegurar una buena programación en unas buenas instalaciones, y acompañar a sus promotores, creadores y artistas locales", ha considerado.

A su juicio, cultura, patrimonio y euskera son tres ejes sobre los que construir "la Gasteiz del futuro". "Son tres motores del desarrollo humano y económico, que nos unen, nos identifican, motivo de orgullo. Son elementos para el encuentro de una comunidad diversa y plural. Si los fortalecemos, gana la ciudad", ha precisado.

La cabeza de lista del PNV por Vitoria-Gasteiz ha afirmado que las instituciones deben trabajar "para ofrecer a los vecinos unas buenas instalaciones y una buena programación al alcance de todas las personas". Por ello, se propone desarrollar "una política de precios incentivadora para que la cultura no sirva de elemento de discriminación".

"La cultura no puede ser un elemento exclusivo. Trabajaremos para que nadie se quede sin acceder a ella por falta de recursos. Somos una ciudad cultural y queremos que se consuma más", ha manifestado.

Beatriz Artolazabal ha anunciado que modernizará y adaptará las actuales infraestructuras culturales "a las necesidades y demandas de la sociedad". "Culminaremos la reforma del Teatro Principal, llenaremos de actividad el Izaskun Arrue Kulturgunea, mejoraremos la red de teatros de los centros cívicos y realizaremos un proyecto para que el Iradier Arena sea un verdadero elemento dinamizador. Queremos las mejores instalaciones para atraer una oferta variada y de calidad", ha indicado.

También ha destacado el papel que jugarán promotores, creadores y artistas de la ciudad. "Si queremos que se consuma más y que nuestra ciudad sea reconocida como ciudad cultural, debemos ser una administración aliada, que defienda, promocione y apoye a las industrias culturales y creativas y a sus profesionales".

Para ello, plantea poner en marcha un plan de apoyo para los artistas de Vitoria-Gasteiz con becas, seminarios y programas de intercambio "que supongan un revulsivo en sus carreras". Asimismo, impulsará una plataforma público-privada de crowdfunding "para que instituciones, agentes privados y ciudadanía, en general, ayuden a financiar a los artistas".

La aspirante jeltzale se ha comprometido a garantizar "un adecuado mantenimiento" de los palacios de titularidad pública y ha anunciado un plan de recuperación de las obras de arte que están en el espacio público. "Nuestras calles y plazas también son un museo al aire libre y en muchas ocasiones, no reciben la atención y el manteamiento que se merecen", ha subrayado.

Todas estas iniciativas forman parte de la estrategia que Artolazabal ha detallado para impulsar la actividad cultural local, "proyectar la imagen internacional de Vitoria-Gasteiz como capital cultural, incentivar el consumo y poner en valor el arte de la ciudad".

Asimismo, quiere dar al euskera "el lugar que se merece, porque su situación de desventaja frente al castellano obliga a redoblar los esfuerzos para que sea una verdadera lengua de uso". En su opinión, la apertura del Izaskun Arrue Kulturgunea contribuirá ello.