Susana Mora asegura que la prioridad del PSOE es "que todo el mundo tenga una casa digna sin pasar privaciones"

La presidenta del Consell de Menorca y candidata a la reelección, Susana Mora, ha apuntado este lunes que la prioridad de su partido es que "que todo el mundo tenga su casa digna sin que eso castigue su bienestar y el futuro de sus hijos".

"El bienestar colectivo empieza con el bienestar de cada una de las familias menorquinas. Hasta que todo el mundo no tenga garantizado este derecho, los socialistas no nos podremos dar por satisfechos", ha remarcado.

Mora ha subrayado que el acceso a la vivienda es el principal problema para muchas familias menorquinas y, de manera especial, para los jóvenes que quieren iniciar su propio proyecto de vida. "Los precios, tanto de compraventa como de alquiler, han subido de forma ininterrumpida desde el año 2013 y, a día de hoy, ya superan los precios máximos previos al estallido de la burbuja inmobiliaria", ha dicho apuntando que "en una isla como la nuestra, de pocas dimensiones y con una actividad económica.

"No hay soluciones mágicas, el hecho de hacer promesas, las grandes ideas imposibles de cumplir solo sirven para crear frustraciones y por ello tenemos que marcar un precio máximo a los alquileres con carácter urgente y tenemos que hacer cumplir las normas que prohíben el alquiler turístico de los pisos y las casas de los pueblos, que tienen que ser para los residentes", ha añadido.

La socialista ha indicado la necesidad de "aplicar medidas de choque que ayuden a todo el mundo a poder acceder a una vivienda en condiciones, de forma que su precio no condicione el bienestar de ninguna familia". Sin embargo, ha remarcado que no se puede resolver el problema de falta de vivienda y de su encarecimiento si no se aplican un conjunto de medidas de carácter económico, social y urbanístico.

En esta línea, se ha comprometido a destinar 20 millones a la compra de suelo para construir vivienda social, así como a impulsar medidas de estímulo para que los propietarios destinen sus pisos al alquiler de larga estancia, con garantías sobre la renta y el buen estado de las propiedades y la promoción, de acuerdo con los ayuntamientos, de los cambios de densidad cuando se trate de nuevas construcciones en zonas de crecimiento urbano.

Asimismo, ha destacado que el PSOE permitirá los cambios de uso de los locales comerciales en determinadas zonas y la división de las casas tradicionales menorquinas de los centros urbanos siempre que no pierdan su fisionomía.

Por su parte, el alcalde de Maó y candidato a la reelección, Héctor Pons, ha declarado que en estos cuatro años han demostrado que el PSOE es el único partido que es capaz de convertir las palabras en hechos y se ha comprometido en la próxima legislatura a impulsar la colaboración público-privada, "poniendo suelo a disposición de cooperativas y promotores con un compromiso de tener precios asequibles".

Por otro lado, el número 2 de la candidatura al Consell de Menorca, Eduardo Robsy, ha insistido en la idea de que la vivienda social "es un desafío para el sector público".

En esta línea, ha subrayado que "las medidas tienen que ser muchas y combinadas". "Tenemos el PTI, que se encarga de regular qué zonas son aptas por el alquiler turístico, liberando los cascos urbanos de la presión turística, y promoveremos la declaración de Menorca como zona tensionada, de acuerdo con la nueva ley de vivienda, para que se pueda aplicar la limitación de precios máximos de alquiler y el resto de medidas que se prevén", ha manifestado antes de añadir que es necesario construir mucha más vivienda destinada al alquiler social y ayudar al sector privado para que pueda construir viviendas con alquileres asequibles, que se puedan reservar a las familias menorquinas.

Robsy ha señalado que, a corto plazo, el PSOE propone garantizar con avales públicos que, quienes estén en condiciones de comprar, lo puedan hacer, disponiendo así del 20 por ciento del precio de adquisición que no cubre la hipoteca.

En esta línea, también ha propuesto continuar estimulando, con ayudas e incentivos, incluidos los fiscales, la salida en el mercado de las viviendas disponibles que, en este momento se encuentran vacías, bien por decisión de los propietarios o bien por necesitar de pequeñas obras de rehabilitación, que se podrán beneficiar de estas medidas.