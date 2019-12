Susana Díaz ve "ridículo" que PP-A "mire qué pasó hace veintitantos años" y "difame" a PSOE-A para "tapar sus carencias"

Critica que el Ejecutivo está más pendiente de atacar a la oposición que de gobernar: "Cuando te ataca tanto, algo te teme"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado este martes que el Gobierno del PP-A y Ciudadanos (Cs) se dedique a "difamar" a los socialistas "para tapar sus carencias", al tiempo que ha considerado "ridículo" que su proyecto para Andalucía sea "el del fango, rencor y mirar qué pasó hace veintitantos años", después de que la Junta haya informado de que ha entregado al juzgado documentación sobre el caso de los ERE que ha sido localizada "en sobres lacrados en tres cajas fuertes en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Susana Díaz ha hecho hincapié en que las cajas "eran del año 98" y que entonces ella estaba en la universidad, de ahí que rechace que el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, le pregunte a ella "por lo que pasó hace 21 años". "Que vaya a la Justicia, en el 98 yo no era ni concejal del Ayuntamiento de Sevilla", ha agregado.

Tras reprochar al portavoz del Gobierno andaluz que intente ganar la confianza de los andaluces "remontándose a hace veintitantos años en Andalucía, donde supuestamente, según él, alguien no colaboró con la justicia", la líder del PSOE-A ha considerado todo este asunto "ridículo".

De hecho, ha afeado al PP-A que tras pasar 37 años en la oposición "el proyecto que traen para Andalucía es el del fango, el del rencor, el del retrovisor, el de mirar qué pasó hace veintitantos años en esta tierra". "Eso no se lo merece Andalucía y es un poco patético", ha apostillado.

Además, y después de que los 'populares' hayan vuelto a pedirle que dimita, Susana Díaz ha señalado que le llevan reclamando que se marche desde que se celebraron las últimas elecciones andaluzas y "cuando te atacan tanto es porque algo te temen". Tras asegurar que lo que diga el PP-A le importa "poco", la expresidenta ha asegurado que estará "donde digan los socialistas y donde digan los andaluces", toda vez que cree que si el PP le "ataca" es que está "en el camino correcto".

De su lado, ha asegurado que el PSOE-A, en la oposición, "está haciendo los deberes" a pesar de que han tenido "acoso por tierra, mar y aire" porque el cogobierno "está más pendiente de atacar a la oposición que de gobernar". "Si se dedica a atacar al gobierno anterior, a mirar por el retrovisor, a insultar, a convertir las sesiones de control del Parlamento al Gobierno en sesiones de control a la oposición, es no tienen que estar muy seguros de que su camino es el correcto", añade.

"MANIPULAN Y MIENTEN" CON LOS ERE

Entretanto, preguntada por el caso de los ERE, Susana Díaz ha insistido en este era un tema "amortizado" y que de hecho ya no se habla de Griñán ni de Chaves, "se dedicaban a atacarme a mí y atacarme como secretaria general del PSOE-A, y eso es porque ya sabían que los andaluces han ido muchas veces a las urnas en los últimos años con este caso sobre la mesa, han votado mayoritariamente al PSOE-A y no han votado a la derecha porque saben distinguir".

Tras censurar que la oposición la culpe "incluso de haber llegado a la Presidencia de la Junta", la socialista ha asegurado que desde que llegó al Gobierno puso "todos los controles para garantizar no pasara nunca más algo así en Andalucía y esa tranquilidad la tienen hoy los andaluces, y la han manifestado elección tras elección en las urnas".

Igualmente, ha rechazado las acusaciones que apuntaban a que no habían intentado recuperar el dinero defraudado señalando que tanto Moreno como Bravo, Bendodo y Marín "han tenido que reconocer que se estaban recuperando fondos por la denuncia que había presentado el Gobierno socialista", al tiempo que ha censurado la "manipulación y mentira" del Gobierno andaluz con este asunto porque "siguen pagando las prejubilaciones".

"El PP ha sobreactuado y cada vez que salía la Gürtel, la Púnica o Lezo afloraban el caso de los ERE para compensar", ha censurado Susana Díaz, que ha criticado que "querían convertir en un gran caso lo que al final es verdad que hubo un fraude, pero que la justicia tiene que determinar el tamaño". "No somos ni parecidos", ha remachado.

A su juicio, el PP-A actúa así "por desesperación" ya que después de un año "los andaluces creen que este Gobierno no se ha asentado, que no está generando expectativas económicas positivas, que no está gestionando bien los servicios públicos, que miente y que manipula, y todo eso lo quieren tapar con un ataque desaforado al PSOE-A".

A UN AÑO DEL 2D

En líneas generales, y cuando se acaba de cumplir un año de gobierno del PP-A y Cs, Susana Díaz ha incidido en que Andalucía está "bastante peor" que antes, al tiempo que ha señalado su "improvisación" incluso con el Presupuesto autonómico pues "es un gobierno caótico que no tiene el control de la gestión" y "la única economía que han impulsado es la de los más ricos".

A su juicio, el Ejecutivo "no reconoce la realidad" en las cuentas porque los ingresos "no son los que pintan esos presupuestos", lo que va a provocar que "volveremos a sufrir recortes en sanidad o en educación", lo que provoca que los ciudadanos "noten esa decadencia de los servicios públicos que al final abre la puerta a lo que realmente buscan, que es el negocio privado".

"Todo es caótico, porque no les interesa", ha proseguido Susana Díaz, que ha tildado de "despropósito" que en un año hayan dimitido 33 altos cargos o que tengan a la sanidad "en llamas, con todos los sindicatos en la calle, cerrando camas, servicios y que ha ido de mal en peor".

Por todo, ha defendido que sería "razonable, justo y un ejercicio de transparencia" celebrar un debate monográfico en el Parlamento sobre la situación de la sanidad pero cree que la iniciativa no saldrá adelante porque PP-A y Cs "no van reconocer públicamente que han puesto en llamas la sanidad".

También preguntada por el hecho de que la Junta haya llevado a Fiscalía la presunta pérdida de vacunas para la gripe, la expresidenta ha dicho que "se verán" en esta instancia porque el PSOE-A ha denunciado a Bendodo "por faltar a la verdad". Susana Díaz cree que esto es "ridículo" y forma parte de la estrategia del consejero de Presidencia "para difamar a fin de tapar que ha sido un año caótico".

La secretaria general del PSOE-A cree que al Gobierno andaluz ya se le ha agotado el discurso de la herencia recibida de los anteriores gobiernos y que "cinco derrotas consecutivas en las urnas no son casualidad", al tiempo que ha insistido en que Bendodo se dedica en cada Consejo de Gobierno a "difamar a la oposición para tapar sus carencias" y que por sus derrotas en las urnas "siguen mirando por el retrovisor".

"La gente te vota porque confía en que contigo le vas a cambiar las cosas a mejor, y PP-A se ha dedicado a la política cainita, al fango, a lo que hacía cuando estaban en la oposición", ha abundado antes de apuntar también que la influencia de Vox se ha dejado ver en que en estos meses "la generación de odio ha sido brutal en Andalucía".