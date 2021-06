Susana Díaz plantea por qué no hay primarias express en otras ccaa donde PSOE tiene situación parecida a la de Andalucía

La candidata a las primarias del PSOE-A a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha planteado este jueves por qué la dirección federal del PSOE no ha planteado que se celebren también primarias "express" en otras comunidades, como Murcia o Castilla y León, donde el partido está en una "situación parecida" a la de Andalucía.

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Díaz ha puesto el acento en que no hay primarias express en ningún otro lugar de España, como también podría ocurrir en Castilla y León o en Murcia, donde el PSOE está en una "situación parecida" a la de Andalucía.

"Es evidente que se han querido decidir desde fuera de Andalucía los tiempos, el adelantar una candidatura a la Presidencia de la Junta cuando no había elecciones y ese criterio que se ha aplicado en Andalucía hubiera servido también para otros territorios. Se ha alterado el orden que entre todos habíamos acordado en un Comité Federal", según ha dicho.

Ha manifestado que ella se presenta a las primarias con un proyecto renovado y autónomo, defendiendo la autonomía de Andalucía.

Ha indicado que la autonomía del PSOE-A la garantiza la libertad de sus militantes a la hora de escoger la candidatura: "Es evidente que nosotros no somos la candidatura de Madrid, por activa y por pasiva se ha hecho saber que es así, y somos una candidatura de la gente, de la militancia y de las casas del pueblo".

"Eso te da una libertad que hacía años que no me he sentido así y después sé que las personas, cuanto más libres seamos, más leales a los proyectos también nos mostramos, porque no decimos lo que otro quiere escuchar y no tenemos miedo a dar nuestra opinión, y contribuimos desde un análisis crítico. Yo en algunos momentos eso lo he echado en falta y se que para el futuro lo voy a distinguir bien", ha indicado.

En cuanto a las relaciones que debe haber con la dirección federal, ha considerado que la "cercanía y la empatía siempre es buena, que te dirijan desde fuera de Andalucía, no".

Preguntada sobre si cree que el PSOE es "machista", Susana Díaz ha querido dejar claro que el PSOE-A y el PSOE de España son los partidos de la igualdad y de la defensa siempre del feminismo, algo que está "fuera de toda duda", pero es evidente un hecho objetivo: "Que evidentemente yo había ganado todas las elecciones a las que me había presentado y se había dicho que convenientemente no debía de concurrir y aceptar alguna salida".

En cambio, según ha indicado, hay casos de compañeros que han perdido las elecciones y nadie pone de duda que se vuelvan a presentar como candidatos.