Susana Díaz pide a Sánchez corregir algunos aspectos del proyecto de los Presupuestos

La expresidenta de la Junta y secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha apoyado este lunes el proyecto de Presupuestos Generales del Estado al asegurar que son "muy buenos" para esta comunidad, pero ha considerado que hay que hacer "algunas correcciones".

"Le he trasladado al Gobierno de España que va a tener todo nuestro apoyo porque son unos buenos presupuestos para Andalucía, pero he dicho que algunas correcciones hay que hacer, porque lo de Huelva no ha salido bien", ha indicado en referencia a las infraestructuras de esta provincia, que están "cojeando".

En su intervención ante el Comité Director del PSOE-A, máximo órgano entre congresos, ha señalado que hay algunos proyectos concretos de algunas provincias andaluzas que "se han quedado también en el camino", por lo que le ha pedido al Gobierno de España que "se corrija".

"El Gobierno de España, y Pedro lo sabe, tiene todo el apoyo de los socialistas andaluces para la negociación presupuestaria, que tiene que permitir que tengamos esos presupuestos que los ciudadanos necesitan y demandan, y sea cual sea el resultado de esa negociación presupuestaria tendrá el apoyo de los socialistas andaluces", ha recalcado.

Ha insistido en que, en su opinión, son unos buenos presupuestos para Andalucía, que respetan su autogobierno, su Estatuto de Autonomía. "¿Cuántas veces hemos tenido que clamar a Rajoy que las leyes hay que cumplirlas, que hay que cumplir la disposición adicional tercera del Estatuto, que dice con claridad cuáles tienen que ser las inversiones en Andalucía?", ha lamentado Díaz, que ha insistido en que el proyecto de presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez sí "cumple".