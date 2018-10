Susana Díaz a pide Podemos que deje "demagogia y oportunismo" con Navantia

A.SAUDÍ KHASHOGGI

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha reclamado hoy a Podemos que abandone la "demagogia y el oportunismo" en relación a los contratos de Navantia con Arabia Saudí para la venta de cinco corbetas.,"Lo que pediría es que algunos abandonaran la demagogia y el oportunismo porque todavía no he escuchado hablar al alcalde de Cádiz, todavía no lo he escuchado hablar. Y decirle a Pablo Iglesias que hay 6.000 familias allí que se están jugando todo", ha