Susana Díaz llama al resto de partidos a dejar "los vetos" y los insultos para "hablar de Andalucía"

La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha instado al resto de partidos políticos a dejar "el enfrentamiento, los insultos y los vetos" que han escenificado durante la primera semana desde que se convocaran elecciones en esta comunidad y se centren en "hablar de Andalucía".

A preguntas de los periodistas en Pampaneira (Granada) sobre la postura anunciada por Ciudadanos, o si estaría dispuesta a pactar con Podemos tras los comicios, Susana Díaz ha recalcado que ella va a buscar el apoyo de los ciudadanos el próximo 2 de diciembre para "seguir garantizado la estabilidad, la confianza y la seguridad de Andalucía".

Ha dicho que aspira a tener la confianza mayoritaria de los andaluces para seguir gobernando en solitario y cumpliendo íntegramente su programa electoral, pero también se ha mostrado consciente de que este "nuevo tiempo exige de diálogo".

"De hablar con todo el mundo, de dejarse de enfrentamientos, insultos, vetos; los andaluces merecen otra cosa", ha incidido la presidenta autonómica.

Así, ha censurado que llevemos casi una semana desde que se convocaran elecciones y en este tiempo los demás partidos hayan estado "en lo que no quieren" --"no quiero estar con aquel, no quiero hablar con aquel otro"--, y ha situado a su formación como la única que "está en lo que quiere Andalucía, que es un proyecto para esta tierra" y para "mejorar la vida de los ciudadanos".

"Lo único que he escuchado en esta semana es atacar al PSOE, atacarme a mí; decir lo que uno no quiere, vetarse; decir con aquel no me siento", ha sostenido Díaz, quien ha advertido al resto de formaciones de que "la gente no está en eso" ni quiere "más crispación", sino saber "cómo vamos a seguir construyendo una Andalucía mejor".

"En eso es en lo que yo estoy, en lo que está el PSOE y espero y deseo que algunos lo hagan durante la campaña, hablar de Andalucía y de los que les interesa a los andaluces", ha agregado Susana Díaz, confiando en que la de esta primera semana no sea "la pauta de comportamiento" que van a llevar el resto de partidos.