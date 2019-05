Susana Díaz: "Las derechas se unirán en los ayuntamientos si suman y ese pacto se frena votando"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha insistido en que las derechas y la extrema derecha "se unirán si suman el domingo" en las elecciones municipales y europeas "y harán lo mismo que en Andalucía", según ha advertido, y ha animado a la movilización en las urnas porque este acuerdo "se frena votando".

En Mijas (Málaga), en un acto en apoyo al candidato socialista a la Alcaldía, Josele González, en el que también ha participado el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, la líder socialista andaluza ha subrayado que el presidente regional del PP y de la Junta, Juanma Moreno, sigue sin contestar a su pregunta directa en el Parlamento autonómico sobre si repetirá en diputaciones y ayuntamientos el "pacto vergonzante al que los andaluces y andaluzas dijeron que no el 28 de abril" en las urnas.

"Moreno Bonilla no contesta y, quien calla, otorga, si no dice que no lo va a hacer es que lo va a hacer, así que tomemos nota", ha incidido.

Tras agradecer el minuto de silencio con el que ha comenzado el acto como tributo a Alfredo Pérez Rubalcaba y recordar que "una mayoría muy grande en las urnas es el mejor homenaje que podemos hacerle", Díaz ha defendido que el día 26 haya "urnas repletas de votos socialistas" para otorgar una "amplísima mayoría" en Mijas para hacer del candidato socialista "un alcalde fuerte y solvente".

Además, la secretaria general del PSOE andaluz ha criticado a Moreno por "bajar la cabeza" ante la extrema derecha, que la Cámara autonómica haya puesto en cuestión la autonomía andaluza y hayan dicho que "no creen en el 28 de febrero, en la reivindicación de Rafael Escuredo y de tantos abuelos y abuelas que salieron con la verde y blanca y verde a pedir dignidad e igualdad".

"El presidente de la Junta es rehén de la extrema derecha, porque sabe que es presidente no por los votos de los andaluces y andaluzas, sino por esa extrema derecha", ha recalcado.

La secretaria de los socialistas andaluces ha destacado que el pueblo andaluz manifestó el 28 de abril su rechazo al pacto de las derechas con la extrema derecha en Andalucía porque "en cien días" han visto al "trifachito" devolver a la comunidad las listas negras de trabajadores de las unidades de lucha contra la violencia de género, intentar "llevarse por delante" la bonificación de las matrículas universitarias, aumentar las listas de espera en la dependencia y atacar a la sanidad pública, diciendo que "no hay recursos para pagar los compromisos adquiridos por el gobierno socialista y sí para medicamentos de empresas de actuales directivos del SAS".

"Nuestras prioridades sanitarias son distintas, la nuestra es una sanidad pública, universal y de calidad y aquí hay mucho negocio, así que han tardado cien días en mezclar lo público y lo privado", ha subrayado.

Ante esta situación, Susana Díaz ha insistido en la movilización del voto afirmando que ésta es "la fuerza de la gente de izquierda, la que usaron nuestros abuelos y abuelas el 28F, la que paró a las derechas el 28 de abril y la que pueden usar los vecinos de Mijas para que Josele sea alcalde".