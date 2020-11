Susana Díaz ve "insuficientes" las decisiones de Moreno ante la pandemia y dice que Bildu debe "pedir perdón"

La secretaría general del PSOE-A, Susana Díaz, ha considerado este domingo "insuficientes" las decisiones y medidas adoptadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, frente a la pandemia de coronavirus Covid-19, exponiendo en otro plano que EH Bildu "sigue teniendo pendiente pedir perdón por todo el daño" perpetrado por la banda armada ETA.

Durante una entrevista en La Sexta, y tras anunciar el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, la decisión de prorrogar hasta el 10 de diciembre el cierre perimetral de todos los municipios de la comunidad, el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas y la vigencia del toque de queda desde las 22,00 hasta las 07,00 horas para frenar el avance de la pandemia; Susana Díaz ha visto "insuficiente" dicha decisión, considerando que Moreno ha tenido "tiempo pero no ha completado las medidas con refuerzos sanitarios y ayudas a sectores como hosteleros, comerciantes, feriantes", para las cuales la Administración andaluza ha acordado recientemente un paquete de subvenciones.

En cuanto a la situación vivida en el Parlamento andaluz al abandonar la Cámara el portavoz de Vox, Alejandro Hernández, con el comentario de "a la porra" después de que la presidenta, Marta Bosquet, no le diese la palabra tras acusar Díaz a Moreno de haberse "abrazado a los herederos del franquismo", extremo a lo que reclamaba contestar Hernández, la secretaria general del PSOE andaluz ha asegurado que no imaginaba "que viviría una bronca así en el Parlamento".

"Hemos escuchado insultos de todo tipo y jamás hemos perdido la compostura. No daba crédito a lo que estaba pasando y todavía le he dado menos crédito a que Moreno Bonilla y Marín, en vez de pedirle a este señor que se disculpe, digan que debemos ser nosotros los que nos disculpemos", ha manifestado, avisando de que "la derecha, cuando no gobierna, dinamita las instituciones".

Respecto al apoyo de EH Bildu al proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) para 2021, ha defendido que ella nunca ha "cambiado de postura" respecto a dicha formación, que según señala "tiene pendiente pedir perdón a los españoles por todo el daño" perpetrado por la banda armada ETA, agregando a continuación que a España le "hacen falta unos presupuestos que mantengan los ERTE, que mantengan la inversión y que protejan a las familias". "La derecha no quiere que haya presupuestos para que no se agote la legislatura y que el Gobierno salte por los aires", ha aseverado.

En ese sentido, ha asegurado que como socialista, le "tranquiliza que Pedro Sánchez esté al frente y que haya un gobierno socialista en un momento tan complicado", sobre todo "después de la gestión que hizo (el popular Mariano) Rajoy en la anterior crisis.